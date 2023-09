Es wird als Halbzeitgipfel angekündigt. Und während sich die Regierungen der Welt diese Woche bei den Vereinten Nationen versammeln, sieht die Anzeigetafel zur Hälfte hässlich aus.

Die aktuelle Generalversammlung der Vereinten Nationen markiert die Halbzeit einer 15-jährigen Verpflichtung, bis 2030 eine Reihe von Zielen für die menschliche Entwicklung zu erreichen.

Es besteht kein Zweifel, dass die Menschheit in der ersten Hälfte ihre Probleme erlitten hat.

Da die Länder im Rahmen des Abkommens 169 Ziele in 17 Bereichen festgelegt haben Nachhaltige Entwicklungsziele (SDG) im Jahr 2015 sind die Ergebnisse wenig inspirierend: 15 Prozent sind auf Erfolgskurs, 48 ​​Prozent sind mäßig oder stark vom Weg abgekommen und 37 Prozent stecken fest oder werden schlechter.

„Es ist abgrundtief. Es ist eine ernüchternde Tatsache“, sagte Amina Mohammed, die stellvertretende Generalsekretärin der Vereinten Nationen, gegenüber Reportern.

„Es ist ein Versagen von uns.“

Und wenn UN-Beamte sagen, es sei ein Versagen „unserer“, dann meinen sie, es sei ein Versagen der 193 Länder, reich und arm, die hierher gekommen sind, um diese Zusagen zu machen, und sie dann nicht unterstützt haben.

Aber es ist nicht alles düster.

Internetzugang, einer der Ziele ist oben 66 Prozent seit 2015. Die extreme Armut war jahrzehntelang rückläufig und geht nach der Pandemie erneut zurück weggewischt Gewinne im Wert von drei Jahren. Neue Land- und Meeresgebiete wurden geschützt.

Quartett der Katastrophen

Und wenn Sie nach einem Lichtblick suchen, finden Sie hier einen: Die Zahl der Ziele, bei denen Fortschritte erzielt wurden, sogar bei langsamen Fortschritten, übersteigt bei weitem die Zahl der sich verschlechternden Bereiche.

Doch dieser Fortschritt wurde von einer Reihe von Katastrophen zunichte gemacht. Die Pandemie; die Invasion der Ukraine und ihre Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise; eine Finanzierungslücke; und Versäumnisse in der Regierungsführung in einer Zeit des demokratischen Rückfalls.

Das Ergebnis sind düstere Trendlinien in unzähligen Bereichen. Die Schulen wurden von der Pandemie heimgesucht. Was die Gleichstellung der Geschlechter angeht, wird es bei diesem Tempo 300 Jahre dauern, bis die Kinderehe abgeschafft ist. Was den Klimawandel betrifft, so steigen die Emissionen immer noch, und der UN-Chef hat dies als die Ära des Klimawandels bezeichnet globales Sieden .

Krieg, die Pandemie, schlechte Regierungsführung und Finanzierungsdefizite haben die globalen Ziele zur Armutsbekämpfung zunichte gemacht. Hier trägt ein Arbeiter 2018 einen Sack Weizenmehl in einem Hilfsverteilungszentrum der Vereinten Nationen im Jemen. (Abduljabbar Zeyad/Reuters)

Im Vorfeld des Gipfels wehrte sich Kanadas UN-Botschafter gegen die seiner Meinung nach übermäßig negativen Äußerungen.

Bob Rae nannte es selbstzerstörerisch.

„Ich bin eher ein halbvoller oder sogar ein viertelvoller Mensch“, sagte Rae gegenüber CBC News über den Gipfel. „Ja, natürlich ist die Situation überall auf der Welt kritisch. Es gibt viele ernsthafte Konflikte … Wir werden es nicht schaffen, wenn wir einfach herumsitzen, wissen Sie, und uns die Hände reiben und sagen: ‚Es ist schrecklich.‘ … Ja, okay. Die Dinge sind nicht gut, die Dinge sind hart.

„Aber unsere Aufgabe besteht nicht nur darin, darüber zu reden, wie schwierig es ist. Unsere Aufgabe ist es, darüber zu reden: Was können wir tun? … Es gibt zu viel Negativität da draußen, und Negativität hilft einem nicht wirklich, Probleme zu lösen. Und das haben wir.“ Ich muss in dieser Institution in einem Problemlösungsmodus sein.

Premierminister Justin Trudeau wird bis Donnerstag zum Gipfel in New York City sein und über Entwicklung, Klimawandel, Haiti und die Ukraine sprechen.

Auf diesem Gipfel haben die Länder bekräftigt ihr Engagement für das SDG-Projekt, das das unterstützt, was Generalsekretär Antonio Guterres als a bezeichnet Stimulus planen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht am Montag in New York das Staten Island University Hospital, wo ukrainische Soldaten wegen Kriegsverletzungen behandelt werden. (Brian Woolston/Reuters)

Dazu gehören Forderungen nach einer Aufstockung der US-Entwicklungsfinanzierung durch wohlhabende Länder um 500 Milliarden US-Dollar, einer besseren Koordinierung mit privaten Investoren und, im Zuge steigender Zinsen, langsamerer Schuldentilgungspläne.

Die UN sagen, dass die Länder ihre Zusagen nie ausreichend finanziert haben. Tatsächlich die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung schlägt vor Um diese Prioritäten zu erfüllen, müssten die Länder die 4 Billionen US-Dollar, die sie für diese Prioritäten ausgeben, verdoppeln.

Geld allein wird das nicht lösen

Doch eine UN-Überwachungsgruppe meint, steigende Dollarzahlen seien nicht die einzige Antwort. Darin heißt es, die Länder bräuchten eine bessere Regierungsführung – eine transparentere und rechenschaftspflichtigere Regierung.

Mit anderen Worten: mehr Demokratie.

Ein IWF Papier Vor einigen Jahren wurde geschätzt, dass allein Bestechung Länder bis zu 2 Billionen US-Dollar oder zwei Prozent des globalen BIP kostet.

Ein weiterer IWF Papier Die diesjährige Studie kam zu dem Schluss, dass Demokratien bei der Bewältigung eines wirtschaftlichen Sturms im Allgemeinen besser abschneiden als Autokratien.

Und Demokratien haben im Allgemeinen aufgehört Verbreitung fast vor zwei Jahrzehnten mit der Ausweitung der Autokratie auf mehrere Entwicklungsländern in den letzten Jahren.

Der kanadische UN-Botschafter Bob Rae, hier im Jahr 2022, sagt, er versuche, optimistisch zu bleiben, weil Pessimismus sinnlos sei. (Eduardo Munoz/Reuters)

85 Prozent der Weltbevölkerung leben in Ländern, in denen die Grundfreiheiten der Versammlung und Meinungsäußerung eingeschränkt sind und Menschen, die ihre Regierung wegen Korruption, Rechtsverletzungen oder wirtschaftlichem Versagen drängen, verfolgt werden, sagt Mandeep Tiwana.

„Es wird viel mehr als (Geld) brauchen“, sagte Tiwana, Menschenrechtsanwältin und Programmchefin der zivilgesellschaftlichen Interessenvertretung Civicus.

„Die Krise der SDGs ist eigentlich eine Krise der Demokratie. Es ist eine Krise der Menschlichkeit werden zur Unterstützung von Patronagenetzwerken und zur Stützung repressiver Staatsapparate verwendet.“

Er stellt fest, dass zwei der fünf mächtigsten Länder im UN-Sicherheitsrat Autokratien sind: China und Russland.

Weder Russlands Wladimir Putin noch Chinas Xi Jinping werden hier sein. Da auch die Präsidenten Frankreichs und Großbritanniens aus unterschiedlichen Gründen abwesend sind, ist bei der diesjährigen Generalversammlung nur einer der fünf Führer des Sicherheitsrats anwesend: US-Präsident Joe Biden.

Aber der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird dort sein und am Dienstag vor der Generalversammlung und dann am Mittwoch in einer Debatte über die Ukraine vor dem Sicherheitsrat sprechen.

Er könnte in einem möglicherweise entscheidenden Moment dem russischen Außenminister Sergej Lawrow gegenüberstehen.

Was auf eine weitere Herausforderung dieser Woche hinweist: Wie man sich inmitten so großer Spannungen an mehreren Fronten auf die menschliche Entwicklung konzentrieren kann.

Keine „körperlichen Schläge“

Der ukrainische Führer wird sicherlich argumentieren, dass all diese Dinge miteinander zusammenhängen und die russische Invasion mit steigenden Treibstoff- und Nahrungsmittelkosten in Verbindung bringen.

Mohammed sagte, sie sei froh, dass dieses Gespräch, so hitzig es auch sein mag, bei den Vereinten Nationen stattfinden werde; Seit der Invasion, sagte sie, lebten die Länder in Echokammern und sprachen mit gleichgesinnten Verbündeten.

„Aber ehrlich gesagt war das nicht die Realität. Die Realität ist da. Es ist chaotisch“, sagte sie. „Wir hoffen auch, dass dies vielleicht der Ort ist, an dem Sie diese persönlichen Treffen haben, damit wir weitere Lösungen anbieten können.“

Der kanadische Botschafter sagt, es könnte unangenehm sein – und sollte es auch sein. Er sagte, Lawrow müsse von anderen über den Schaden hören, der durch die Invasion seines Landes angerichtet worden sei.

„Wir werden nicht zu körperlichen Auseinandersetzungen kommen“, sagte Rae.

„Sie werden die Menschen nicht körperlich bedrohen, aber die Menschen müssen es verstehen. Ich denke, es ist eine Zeit der Offenheit und ich denke, es ist eine Zeit der Direktheit in unserer Diplomatie.“