„Zwei Unbekannte kamen zu Fuß und warfen zwei brennende, mit Flüssigkeit gefüllte Flaschen in Richtung der Synagoge in der Brunnenstraße“, einer Geschäfts- und Wohnstraße im zentralen Berliner Bezirk Mitte, teilte die Polizei in einer Erklärung mit.

Das angegriffene Gebäude beherbergt verschiedene Institutionen, darunter die Synagoge des Vereins Kahal Adass Yisroel, Räume einer Talmud-Thora-Schule und eine Kita (Kindertagesstätte).

Polizei und Gemeinde bestätigten den Angriff, der gegen 3:45 Uhr stattfand. Der Staatsschutz ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung.

Nach Angaben der Polizei gab es keine Verletzten. Die Brandflaschen schlugen offenbar außerhalb des Zentrums auf dem Bürgersteig ein, verfehlten jedoch das Gebäude selbst.

Leibwächter der Polizei waren vor Ort, konnten den Angriff jedoch weder verhindern noch die vermummten Täter festnehmen, die nach dem Angriff zu Fuß flüchteten.

Während die Polizei gegen 8 Uhr morgens ermittelte, hielt ein 30-jähriger Mann mit einem E-Scooter vor der Synagoge an und versuchte, sich dem Gebäude zu nähern.

Als die Polizei einschritt, um ihn anzuhalten, leistete er Widerstand und begann, antiisraelische Parolen zu rufen.

Die Polizei gab an, den Mann freigelassen zu haben, habe jedoch ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Anstiftung zum Rassenhass und versuchten Angriffs auf einen Beamten eingeleitet.

„Ich fühle mich hier unsicherer als in Israel“, sagte Shlomo Rottman aus Jerusalem, der derzeit ein Rabbinerseminar in der Synagoge besucht, dem Berliner Tagesspiegel.

Rottman sagte der Zeitung außerdem, er habe am Dienstag beobachtet, wie ein Mann auf der Straße alle Gebäude, einschließlich der Synagoge, filmte. Anschließend rief er die Polizei an, die ihm erklärte, dass das Filmen dort nicht verboten sei.

„Ich bin schockiert“, sagte Rottman. „Ich kam aus dem Krieg in Israel und dachte, ich wäre in Deutschland sicher. Jetzt fühle ich mich hier unsicherer als in Israel.“

Angriffe „können nicht toleriert werden“

Ohne konkret auf den Vorfall einzugehen, veröffentlichte Scholz auf X eine Nachricht, in der er antijüdischen Hass verurteilte.

„Angriffe auf jüdische Einrichtungen, gewalttätige Ausschreitungen auf unseren Straßen – das ist unmenschlich, abscheulich und nicht tolerierbar“, sagte Scholz, der sich derzeit auf einer Reise nach Ägypten befindet.

„Antisemitismus hat in Deutschland keinen Platz. Mein Dank gilt den Sicherheitskräften, gerade in dieser Situation.“

Eine Polizeigewerkschaft und lokale Medien berichteten über Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizisten am späten Dienstag bei pro-palästinensischen Kundgebungen in Berlin nach dem tödlichen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und über einen verheerenden Raketenangriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen am Dienstag, für den beide verantwortlich waren Israel und Hamas wiesen jede Verantwortung zurück.

Scholz hatte letzte Woche seine Landsleute dazu aufgerufen, sich mit der jüdischen Bevölkerung des Landes zu solidarisieren und ihre Sicherheit zu gewährleisten. Dabei hatte er Vorfälle bei pro-palästinensischen Kundgebungen verurteilt, die seit dem ersten Angriff der Hamas weitgehend verboten waren.

Deutschland hat den Schutz jüdischer Einrichtungen im ganzen Land verstärkt und verweist auf seine feierliche Verantwortung für das jüdische Leben seit dem Holocaust.

Weitere Vorfälle rund um Berlin

In Berlin berichtete die Polizei am Dienstagabend nach einer pro-palästinensischen Mahnwache am Brandenburger Tor von Angriffen auf Einsatzkräfte.

Nach Angaben der Polizei hätten sich dort mehr als 300 Menschen versammelt, ein DPA-Fotograf schätzte die Zahl auf etwa 1.000. Nach mehreren lautstarken Aufforderungen, den Ort zu verlassen, wurde die unerlaubte Versammlung aufgelöst.

Die Polizei löst eine Mahnwache aus Solidarität mit Palästina vor dem Brandenburger Tor in Berlin auf. Foto: picture Alliance/dpa | Paul Zinken

Das nahegelegene Holocaust-Mahnmal musste von Polizisten geschützt werden. Medienberichten zufolge hatten Demonstranten versucht, dorthin zu gelangen, wurden jedoch daran gehindert.

Im Berliner Bezirk Neukölln kam es nach einem Aufruf zu einer nicht angemeldeten Pro-Palästina-Demonstration zu Ausschreitungen. Absperrungen, E-Scooter und ein Kinderspielplatz seien in Brand gesteckt worden, teilte die Feuerwehr auf X mit.

Ihre Kräfte wurden mit Pyrotechnik beschossen. Die Polizei wurde mit Steinen angegriffen. Zwei Polizisten mussten vom Rettungsdienst behandelt werden.

Pro-palästinensische Kundgebungen in ganz Deutschland

Auch in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens kam es zu pro-palästinensischen Kundgebungen mit insgesamt mehr als 500 Teilnehmern.

Die größte Teilnehmerzahl gab es laut Polizeiangaben gestern Abend mit 200 in Aachen. In Dortmund, Düsseldorf und Essen gingen jeweils rund 100 Menschen auf die Straße, Köln meldete 30 Personen.

Nach Angaben der Polizei verliefen die Demonstrationen friedlich. Einige Demonstranten trugen palästinensische Fahnen und Kerzen.

In Baden-Württemberg gab es Kundgebungen in Stuttgart und Mannheim mit 40 bis 60 Teilnehmern. Einige palästinensische Flaggen wurden gezeigt, aber auch die Proteste verliefen friedlich.

„Ich appelliere an alle, trotz Konflikt, Sorgen und Emotionen nur friedlich zu demonstrieren und keine Straftaten zu begehen“, sagte die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Mittwoch

„Es gibt keine Rechtfertigung dafür, Hass nach Berlin zu bringen. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, andere zu beleidigen, zu bedrohen oder anzugreifen.“

„Wer sich dazu entschließt, greift die Grundfesten unseres Miteinanders an und muss sich darüber im Klaren sein, dass wir als Rechtsstaat dem gnadenlos entgegentreten werden.“