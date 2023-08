Nach einem Auffahrunfall auf der A 70: Das Auto durchbricht die Mittelleitplanke

In der Nacht zum Freitag fuhr kurz vor dem Autobahnkreuz Gochsheim ein Transporter in Richtung Bamberg in ein Auto. Das Auto durchbrach die Mittelleitplanke und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

“ Weiterlesen

Nach einem Auffahrunfall auf der A 70: Das Auto durchbricht die Mittelleitplanke

gb02 De