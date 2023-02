Nach der Schockniederlage von Arsenal gegen Everton setzt Mikel Arteta den ungewollten Rekord fort

Premier-League-Spitzenreiter Arsenal (öffnet in neuem Tab) kassierte erst die zweite Saisonniederlage, als sie bei Everton mit 0:1 unterlagen (öffnet in neuem Tab) am Samstag –⁠ und für Mikel Arteta markierte der Verlust die Fortsetzung eines merkwürdigen, unerwünschten Rekords.

Arteta wurde im Januar zum Premier League Manager des Monats ernannt und erhielt die Auszeichnung zum fünften Mal als Gunners-Chef –⁠ und, Zum fünften Mal hat er sein nächstes Ligaspiel nicht gewonnen (öffnet in neuem Tab).

Tatsächlich ist es das zweite Mal in ebenso vielen Monaten, dass Arteta vom vermeintlichen „Fluch des Managers des Monats“ getroffen wurde: Nachdem er den November- und Dezemberpreis (kombiniert aufgrund der WM-Pause) gewonnen hatte, trennte sich Arsenal mit 0: 0 von Newcastle ihr erstes Spiel im Jahr 2023.

James Tarkowskis Kopfball in der zweiten Halbzeit war der Unterschied zwischen den Mannschaften, als Sean Dyche als Toffees-Trainer den perfekten Start erwischte; Es war die erste Liganiederlage von Arsenal seit der 1:3-Niederlage gegen Manchester United (öffnet in neuem Tab) im Old Trafford Anfang September.

Arteta und Co. hoffen, bei der Titelverteidigung wieder auf Kurs zu kommen, wenn sie Brentford ausrichten (öffnet in neuem Tab) nächsten Samstag.