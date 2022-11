Nach der Rückeroberung von Cherson: Befreit, aber mit massiven Problemen

Stand: 13.11.2022 14:24 Uhr

Minen in den Straßen, zerstörte Strom- und Wasserleitungen, kein Handyempfang: Nach der Rückeroberung von Cherson hat die Ukraine nun viel zu tun. Auch die Umwelt hat gelitten.

Von Stephan Laack, ARD Studio Moskau, derzeit Köln

In der inzwischen wieder unter ukrainischer Kontrolle stehenden südukrainischen Stadt Cherson ist das Erbe der russischen Besatzer eine große Belastung für die Bevölkerung, so Präsident Wolodymyr Selenskyj. Ihm zufolge haben die russischen Truppen vor ihrem Rückzug lebenswichtige Infrastruktur zerstört.



Unter anderem ist die Wasser- und Stromversorgung betroffen, die Menschen können nicht mehr heizen. Ziel der Besatzer war es, der Bevölkerung zu schaden. Alles sollte so schnell wie möglich wiederhergestellt werden. Selenskyj appellierte an die Bewohner von Cherson, auf sich selbst aufzupassen. An die Behörden gerichtet sagte er:

Es ist jetzt sehr wichtig, allen Bewohnern von Cherson zu sagen, dass sie vorsichtig sein sollen. Sie sollten nicht versuchen, von den Besatzern zurückgelassene Gebäude und Gegenstände selbstständig zu inspizieren. Bitte, wenn Sie eine Verbindung zu den Bürgern der Stadt haben, geben Sie dies unbedingt an sie weiter.

„Sollte es zu Schäden am Damm kommen, besteht für Teile von Cherson Überschwemmungsgefahr“, so Tobias Dammers, WDR, derzeit Kiew, zur Situation in Cherson tagesschau24 10:00 Uhr, 13.11.2022

„Wir müssen fast alles erneuern“

Laut Selenskyj wurden in Cherson bisher mehr als 2.000 Minen und Sprengkörper entschärft. Ein Pionier war bereits verletzt worden. Vertreter der ukrainischen Regionalverwaltung und Sicherheitsorgane wie Polizei und Geheimdienst haben ihre Arbeit vor Ort wieder aufgenommen. Selenskyj kündigte an, weitere noch von Russland kontrollierte Gebiete zu befreien. Sie werden niemanden vergessen.

Cherson war die einzige regionale Hauptstadt, die von russischen Truppen erobert worden war. Das Gebiet wurde vor wenigen Wochen völkerrechtswidrig von Russland annektiert. Für die Menschen bedeutete dies beispielsweise, dass der Rubel als Zahlungsmittel eingeführt wurde, nur russische Medien zur Verfügung standen und sie Sozialleistungen bei den russischen Behörden beantragen mussten. Laut dem stellvertretenden Chef der Region Cherson, Sobolevsky, hat die Wiederherstellung des ukrainischen Systems jetzt Priorität. „Die ukrainische Post nimmt ihre Arbeit wieder auf, damit Renten auch an Menschen ohne Bankkarte geliefert werden können“, berichtet er.

Wir arbeiten auch daran, das Bankensystem zu aktualisieren, damit Sie mit Bankkarten bezahlen können. Das Mobilfunknetz wird erneuert, denn in Cherson gibt es mittlerweile fast keinen Telefonanschluss mehr. Nun, es gibt viele problematische Bereiche, wir müssen fast alles ersetzen.

Giftstoffe in der Luft und im Grundwasser

Nach mehr als acht Monaten Krieg in der Ukraine leidet das Land zudem unter massiven Umweltschäden. Experten weisen darauf hin, dass bei russischen Angriffen auf Tanklager Gifte in die Luft und ins Grundwasser freigesetzt wurden. Ernste Folgen für die Gesundheit der Bevölkerung drohen.

Laut der Umweltorganisation WWF haben mehr als sechs Millionen Menschen in der Ukraine keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu sauberem Trinkwasser. 280.000 Hektar Wald wurden zerstört. Experten zufolge dürfte die Beseitigung der Umweltschäden Jahrzehnte dauern.