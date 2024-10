Österreich amtierender Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zal vragen naar de Verlusten zegener Partei bei der Parlamentswahl der Parteispitze die Vertrauensfrage. Dat is de boodschap van de kanselier van de Nachrichtenagentur Reuters. Met een misstrauensvotum zodat u informatie over het ORF kunt ontvangen met steun van de Parteivertretern.

De conservatieve ÖVP haat de Nationalratswahl op Sonntag nur 26.3 Prozent erreicht, een Verlust von 11.2 Prozentpunkten. Wahlsieger is de rechts-populistische FPÖ, die 28,9 stemmen heeft en als eerste komt Parlementswahl sterkste Kraftwurde.

De twee dagen na de Wahl am Sonntag komen de Parteigremien van ÖVP, Grünen en de liberale Neos zammen, een andere manier waarop ze worden beroofd. Na de bijeenkomsten en de communicatieteams voor het overlegoverleg is het ORF open. De FPÖ Bundesparteivorstand tagt als eerste in Mittwoch.

De Spitze der sozialdemokratischen SPÖ met hun prestaties in de Algemene Vergadering. Persoonlijke debatten werden niet gevoerd: Andreas Babler kan de leider van de partij zijn – trots op de geschiedenis van de partij.

De rechtstreekse FPÖ zal Kanzler benoemen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen is expert bij Wahlabend an, die in alle parlementaire partijen zal participeren. U kunt immers genieten van een betere gezondheid. Traditioneel zijn er betere manieren om deel uit te maken van de Regierungsbildungsauftrag.

De FPÖ stelt de Kanzleranspruch, braucht aber, um directing zu können, een coalitiepartner voor. Snel maken alle partijen deel uit van de Unie, samen met de EU en islamkritische partijen ab. De ÖVP maakt zich er geen zorgen over dat de FPÖ geen algemene zorg is, maar is ook verantwoordelijk voor FPÖ-chef Herbert Kickl.

Möglich was ook eerst een driewegcoalitie van ÖVP, SPÖ en Neos. Ook is er een relatie tussen ÖVP, SPÖ en Groen, er is een optie.