„t-online“ berichtet, dass die CSU in Bayern in der jüngsten Umfrage von Civey, die von der „Augsburger Allgemeinen“ und dem „Spiegel“ in Auftrag gegeben wurde, an Popularität verloren hat. Insgesamt ist es mit 36 ​​Prozent aktuell der niedrigste Wert seit Januar 2022.

Der größte Gewinner ist die AfD

Während die Freien Wähler und die SPD stabil bei zwölf bzw. zehn Prozent bleiben, sticht die AfD als größte Nutznießerin der Flugblattaffäre hervor, berichtet „t-online“. Mit einem Plus von vier Prozentpunkten liegt die AfD nun bei 17 Prozent und damit höher als die Grünen mit 15 Prozent.