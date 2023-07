APATZINGAN, Mexiko (AP) – Die Gewalt des Drogenkartells, gegen die Hipolito Mora, Anführer der Bürgerselbstverteidigung, kämpfte, flammte am Sonntag, nur einen Tag nach seiner Beerdigung, erneut auf, als die Stadt Apatzingan, ein regionales Zentrum, von Schießereien und Straßenblockaden heimgesucht wurde in Mexikos heißen Ländern.

Straßen in und aus Apatzingan wurden am Sonntagmorgen durch Lastwagen und Busse blockiert, die von Kartellbanden über die Straße gezogen wurden, während die Besitzer der Fahrzeuge hilflos daneben standen.

„Sie sagten mir, ich solle meinen LKW auf der anderen Straßenseite parken. Sie sagten, wenn ich es bewegen würde, würden sie es verbrennen“, sagte ein LKW-Fahrer, der aus Angst vor Repressalien darum bat, seinen Namen nicht zu nennen.

Und in der Stadt Apatzingan, dem regionalen Zentrum, in dem die landwirtschaftlichen Produkte der Region gehandelt werden, überfielen bewaffnete Männer ein Auto einer Familie, entwendeten ihr Auto mit vorgehaltener Waffe und erschossen damit nur ein paar Blocks entfernt einen anderen Fahrer.

Das Auto des Opfers baumelte von einer Brücke, während er tot darin lag, zusammengesunken auf dem Beifahrersitz.

Die Hinrichtung erfolgte so schnell, dass sein Wagen noch ein paar Meter weiterfuhr, mit dem Vorderwagen auf die Leitplanke der Brücke kletterte und fast auf der Seite liegend zum Stehen kam.

Ein Freund des Mannes sagte, er habe bei einem Autohändler gearbeitet und sei kurz vor seinem Tod für ein Familientreffen Pizza essen gegangen. Der Freund machte das Jalisco-Kartell für den Mord verantwortlich, obwohl Apatzingan seit langem vom rivalisierenden Viagras-Kartell dominiert wird.

Die Theorie ist nicht so wild. Das Jalisco-Kartell aus dem gleichnamigen Nachbarstaat führt seit Jahren eine Offensive, um nach Michoacan einzudringen. Die Straßensperren am Sonntag könnten darauf zurückzuführen sein, dass die Viagras-Bande einen solchen Angriff befürchtete.

Die Frontlinien der Kämpfe verlaufen nun entlang des schlecht benannten Rio Grande, eines kleinen Flusses, der etwa 23 Kilometer südlich von Apatzingan fließt.

Bewohner von Las Bateas, einem Dorf am Flussufer, mussten vor etwa einem Monat ihre Häuser verlassen, nachdem auf den Feldern vor den Häusern heftige Schießereien zwischen dem Jalisco-Kartell und der Viagras ausgebrochen waren. Bewaffnete Männer aus Jalisco haben den Fluss überquert, um das Gebiet weiter nördlich, am südlichen Stadtrand von Apatzingan, zu erobern.

Anwohner erzählten, wie sie hinter den Backsteinmauern ihrer Häuser kauerten, während die Kugeln durch die Nacht sausten.

Die mexikanische Regierung schickte Verstärkung durch Armee und Nationalgarde, Teil einer unausgesprochenen, jahrelangen Politik, Jalisco am Vormarsch zu hindern und gleichzeitig das Viagras zu tolerieren.

Die Bewohner sagen, dass sie sich jetzt etwas sicherer fühlen und zumindest vorerst größtenteils in ihre Häuser zurückgekehrt sind.

Aber der Status quo ist eindeutig nicht nachhaltig. Aufgrund der systematischen Erpressung durch das Viagras-Kartell sind viele alltägliche Artikel in Apatzingan weitaus teurer als im Rest von Mexiko. Eine Limonade, die anderswo 80 Cent kostet, kostet hier 1,40 Dollar. Ein Kokosnuss-Eis am Stiel, das im Rest von Mexiko 90 Cent kostet, kostet in Apatzingan 1,75 Dollar.

Diese Preisunterschiede – und die direkte Erpressung, die Landwirten, Viehzüchtern und Geschäftsleuten Schutzzahlungen direkt abpresst – ersticken langsam das reiche Ackerland.

Dafür starb Hipolito Mora, einer der letzten Anführer der mexikanischen Anti-Banden-Bürgerbewegung, im Kampf. Er wurde am Samstag zusammen mit zwei seiner treuen Anhänger begraben, die am Donnerstag mit ihm getötet wurden. Mit ihm starb praktisch jede Hoffnung, einen bewaffneten zivilen Widerstand gegen Drogenkartelle wiederzubeleben.

Während einige verärgerte Verwandte davon sprachen, die bewaffnete Bauernbewegung von 2013–2014 wiederzubeleben, die ein Kartell rausschmiss – nur um zu sehen, dass es durch andere ersetzt wurde –, bezweifelten viele, dass dieses Kapitel jemals wiederholt werden könnte.

„Er hat auf seine Stadt und sein Volk aufgepasst, und das wird keiner von uns tun“, sagte seine Schwester Olivia Mora in einer tränenreichen Ansprache vor seinem Sarg.

„Wir alle denken zuerst an unsere eigenen Familien“, sagte sie. „Keiner von uns wird den Mut haben, das zu tun, was er getan hat.“

