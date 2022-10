Nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo wird wohl vorerst sein Co-Trainer Michael Wimmer das Kommando übernehmen

Mehr als 1000 Tage war Pellegrino Matarazzo beim VfB Stuttgart im Amt. Als Cheftrainer verantwortete er den Fußball-Bundesligisten in 100 Pflichtspielen.

Aber er bekommt keine Chance mehr, sich bei den Schwaben zu beweisen, die diese Saison nicht gewonnen haben. Matarazzo wurde am Montag seines Amtes enthoben.

In der Vorbereitung auf das sehr wichtige Spiel gegen Tabellenschlusslicht VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) starten die Stuttgarter voraussichtlich mit Michael Wimmer. Matarazzos Co-Trainer soll die Einheiten vorerst leiten.

Die Rettung soll dann mit einem anderen Trainer gelingen. Der Nachfolger ist noch nicht bekannt. Allerdings werden in den Medien bereits die Namen einiger potenzieller Kandidaten diskutiert, die derzeit vereinslos sind.

Gerardo Seoane: Der gerade von Bayer Leverkusen entlassene Schweizer kennt sich in der Bundesliga aus. Seoane und die Werkself beendeten in der vergangenen Saison mit erfrischendem Offensivfußball den dritten Platz, doch in dieser Saison hatte Leverkusen Pech unter dem 43-Jährigen. Vor seiner Zeit in Deutschland wurde Seoane mit den BSC Young Boys aus Bern dreifacher Meister und ein Pokalsieger in seiner Heimat.

Sebastian Hoeneß: Der 40-Jährige hat einen großen Namen und Vater Dieter Hoeneß hat eine erfolgreiche Zeit beim VfB hinter sich. Der ehemalige Vizeweltmeister erzielte in 117 Pflichtspielen 57 Tore. Sebastian Hoeneß begann seine Trainerkarriere in der Jugendmannschaft des FC Hertha 03 Zehlendorf. Es folgten Stationen bei RB Leipzig und dem FC Bayern München. Sein Bundesliga-Debüt gab er für die TSG 1899 Hoffenheim. Nach 81 Spielen musste Hoeneß Ende Juni gehen, nachdem er die Europapokal-Qualifikation verpasst hatte.

Peter Boss: Der Niederländer wurde erst am Sonntag bei Olympique Lyon nach 14 Punkten aus zehn Ligaspielen in Frankreichs Ligue 1 entlassen. Auch die Bundesliga kennt Bosz aus seinen Jahren bei Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen.