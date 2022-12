Nach der Amtsenthebung des Präsidenten: Demonstranten in Peru stürmen den Flughafen

Stand: 13.12.2022 08:24 Uhr

Nach der umstrittenen Amtsenthebung des ehemaligen Präsidenten Castillo ist es in Peru erneut zu Zusammenstößen gekommen. Demonstranten stürmten den internationalen Flughafen von Arequipa.

Während der Proteste gegen den Sturz des peruanischen Präsidenten Pedro Castillo haben Demonstranten den internationalen Flughafen von Arequipa betreten. Laut dem peruanischen Verkehrsministerium zerstörten die Randalierer die Sicherheitsinfrastruktur und zündeten einen Wachhäuschen an. Der Flughafen, einer der größten des südamerikanischen Landes, wurde aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Das peruanische Fernsehen zeigte Demonstranten, die die Landebahn des Flughafens hinuntergingen. Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Laut Medienberichten wurden vier Personen verletzt.

Radio- und Fernsehsender angegriffen

Auch in der Hauptstadt Lima brachen Unruhen aus, bei denen Staatsanwaltschaften sowie Radio- und Fernsehsender angegriffen wurden. Außerdem eroberten Demonstranten in Arequipa eine Milchfabrik.

Arequipa liegt im Süden des Andenstaates und gehört neben Apurimac und Ica zu den Regionen, für die Innenminister César Cervantes den Notstand ausgerufen hat. In der Vergangenheit gab es bei Protesten und Zusammenstößen mit Sicherheitskräften Tote und Verletzte.

Die Ombudsfrau für Menschenrechte, Eliana Revollar, sprach am Montag von sieben Todesfällen innerhalb von zwei Tagen, darunter zwei Minderjährige. Alle Opfer starben durch Schüsse. Es gab 32 verletzte Zivilisten und 24 verletzte Polizisten, sagte Revollar. „Die Situation im Land ist sehr angespannt.“

Boluartes Rücktritt und Neuwahlen gefordert

Medienberichten zufolge blockierten Demonstranten in mehreren Landesteilen Autobahnen. Proteste gab es vor allem in ländlichen Gebieten in Zentral- und Südperu, die meist als Hochburgen Castillos und seiner Unterstützer gelten. Aber auch in Lima und anderen Städten forderten Tausende Menschen den Rücktritt von Castillos Nachfolgerin Dina Boluarte, die Schließung des Parlaments, vorgezogene Neuwahlen und die Freilassung des in Haft befindlichen Ex-Präsidenten.

Der Linkspolitiker wurde am Mittwoch vom bisherigen Vizepräsidenten abgelöst. Castillo hatte einem Misstrauensvotum gegen sich selbst zuvorkommen wollen, indem er den Kongress kurzfristig auflöste – um eine Notstandsregierung zu bilden und künftig per Dekret zu regieren. Viele Abgeordnete sahen darin einen Putschversuch. Castillo wurde abgesetzt und verhaftet. Er sei „gedemütigt“ und „entführt“ worden, schrieb Castillo am Montag auf Twitter.

Angesichts der Proteste strebt Boluarte vorgezogene Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im April 2024 an. Medienberichten zufolge hat die Regierung am Montag einen entsprechenden Gesetzentwurf dem Kongress vorgelegt.