Nach den Oberschenkelproblemen steckt auch Novak Djokovic den Rummel um seinen Vater weg und wechselt

Novak Djokovic blickte beim Feiern des Endspiels auf den leeren Platz in seiner Loge, und so schickte der serbische Tennisstar eine emotionale Botschaft an seinen abwesenden Vater im Hotel.

„Ich weiß, dass es ohne meine Familie und mein Team nicht geht“, sagte Djokovic im Siegerinterview in der Rod Laver Arena: „Es ist genauso dein Erfolg wie meiner. Du bist in guten Zeiten bei mir.“ Schlecht.“

Und in diesem schlimmen Moment für Srdjan Djokovic, der am Freitag wegen eines Vorfalls mit einer pro-russischen Zuschauergruppe lieber auf einen Stadionbesuch bei den Australian Open verzichtete, stand ihm sein Sohn bei. Auch wenn das Thema seine Vorbereitung auf den 7:5, 6:1, 6:2-Halbfinalsieg gegen den US-Amerikaner Tommy Paul störte – und vielleicht auch sein Finale in der Rekordmission am Sonntag (9.30 Uhr MEZ/Eurosport) begleiten könnte gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas.

„Fehlinterpretation eskaliert“

„Das ist natürlich nicht bequem für mich“, sagte Djokovic, auch mit Blick auf den Einreise-Rummel wegen fehlender Corona-Impfung vor einem Jahr: „Das ist nichts, was ich will oder brauche.“ Doch der Serbe verteidigte seinen Vater vehement: Die Situation sei wegen einer „Fehlinterpretation“ eskaliert, sein Vater sei „vom Volk missbraucht“ worden. „Dafür kann ich ihm nicht böse sein.“ Der 21-malige Grand-Slam-Turniersieger stellte klar: „Wir sind gegen den Krieg.“ Sein Vater, seine Familie und er selbst hätten „in den 1990er Jahren mehrere Kriege durchgemacht“.

Ein Video im Internet nach Djokovics Viertelfinalsieg gegen den Russen Andrei Rublev hat für Aufsehen gesorgt. Es zeigte den Vater des Tennisstars hinter einer russischen Flagge mit einem Porträt des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Melbourne Park. Neben ihm ein Mann mit einem T-Shirt mit dem Zeichen „Z“, das als Symbol der Unterstützung Russlands gilt, auch beim Einmarsch in die Ukraine. Srdjan Djokovic bedauerte die Aufregung in einer Erklärung und sagte, er wolle nur Fotos mit den Fans seines Sohnes machen.

Djokovic sagte, er würde in seinem 33. Grand-Slam-Finale „gerne seinen Vater zurückhaben“. Nur Tsitsipas kann ihn auf seiner Rekordmission stoppen. Der 24-jährige Grieche machte mit einem 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3-Sieg gegen den Russen Karen Khachanov sein zweites Grand-Slam-Finale perfekt.

Stimmungsgarantie im Finale

Die Stimmung ist mit den lärmenden serbischen und griechischen Fans im Melbourne Park garantiert. Tennisgeschichte wird auf jeden Fall geschrieben: Tsitsipas kann der erste griechische Grand-Slam-Turniersieger werden, Djokovic stellt mit seinem 22. Triumph bei einem Major-Turnier den Rekord des Spaniers Rafael Nadal auf.

Dass der Sieger den abwesenden Spanier Carlos Alcaraz als Nummer eins der Weltrangliste ersetzt, macht das Duell noch interessanter. „Auf jeden Fall“, sagte Djokovic. Tsitsipas sieht das auch so, der 24-Jährige brüllte nach seinem Halbfinalsieg den Fans ins Mikrofon: „Let’s do it, people! Let’s do it!“

Beide Kontrahenten standen sich im Finale der French Open 2021 gegenüber, als Djokovic einen 0:2-Satzrückstand in einen Sieg verwandelte. Dass Djokovic nicht unschlagbar ist, zeigte sich zumindest zeitweise in seinem Halbfinale. Wegen seiner Oberschenkelverletzung nahm er auf der Bank Schmerzmittel, nach Ballwechseln beugte er manchmal die Knie, verspottete den Schiedsrichter.

„Irgendwas stimmt heute nicht“, sagte Eurosport-Experte Boris Becker zu Beginn der Partie, sein Ex-Schützling sei „irgendwie irritiert, sehr sensibel“. Doch das ist kein Wunder: „Es gibt viele Nebenkriegsschauplätze, die seine Konzentration stören.“

Das Damenfinale an diesem Samstag (9.30 Uhr MEZ/Eurosport) dürfte von politischen Diskussionen begleitet werden. Die Weißrussin Aryna Sabalenka ist die erste Spielerin, die ein Grand-Slam-Turnier unter neutraler Flagge gewonnen hat. Ihre Gegnerin ist eine gebürtige Russin: Jelena Rybakina, die seit 2018 für Kasachstan spielt und der Nation im vergangenen Juli in Wimbledon den ersten Grand-Slam-Turniersieg bescherte.