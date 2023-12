Nach dem überraschenden Ausbruch des indonesischen Mount Marapi wurden weitere Leichen gefunden, was die Zahl der Opfer auf 23 erhöht

BATU PALANO, Indonesien (AP) – Retter, die die gefährlichen Hänge des indonesischen Vulkans Mount Marapi durchsuchten, fanden vor zwei Tagen weitere Leichen unter den Bergsteigern, die von einem überraschenden Ausbruch betroffen waren, wodurch sich die Zahl der bestätigten und mutmaßlichen Toten auf 23 erhöhte.

Mehr als 50 Bergsteiger wurden nach dem ersten Ausbruch am Sonntag gerettet, elf weitere wurden zunächst als tot bestätigt. Eine weitere Eruption am Montag schleuderte einen neuen Ausbruch heißer Asche bis zu 800 Meter (2.620 Fuß) in die Luft und stoppte die Suchaktionen vorübergehend.

Die jüngsten Leichen seien nicht allzu weit von der Eruptionsstelle entfernt gefunden worden, schätzungsweise nur wenige Meter entfernt, sagte Edi Mardianto, der stellvertretende Polizeichef der Provinz West-Sumatra. Die Leichen von fünf Bergsteigern wurden geborgen und 18 gelten als tot, da sie sich so nahe am Ausbruch heißer Gase und Asche befanden.

„Der Rest, den wir evakuieren wollen, sind 18 und wir gehen davon aus, dass sie nicht mehr leben. „Das Team wird sie morgen oder heute evakuieren und zur Identifizierung ins Krankenhaus bringen“, sagte Mardianto am Dienstag.

Die Retter kämpfen mit schlechtem Wetter und eingeschränktem Gelände, da der stechende Wind die Hitze der Eruptionen mit sich bringt.

Ein von der Such- und Rettungsagentur West-Sumatra veröffentlichtes Video zeigte Retter, wie sie einen verletzten Bergsteiger auf einer Trage vom Berg in einen wartenden Krankenwagen evakuierten, der ihn ins Krankenhaus brachte.

Nach Angaben des indonesischen Zentrums für Vulkanologie und geologische Katastrophenvorsorge liegt Marapi seit 2011 auf der dritthöchsten von vier Alarmstufen, einem Wert, der auf überdurchschnittliche vulkanische Aktivität hinweist und Bergsteigern und Dorfbewohnern einen Aufenthalt in einem Umkreis von drei Kilometern (1,8 Meilen) um den Gipfel verbietet.

Bergsteiger durften nur unterhalb der Gefahrenzone und mussten sich an zwei Kommandostellen oder online anmelden. Die örtlichen Beamten räumten jedoch ein, dass viele Menschen möglicherweise höher geklettert seien als erlaubt und dass sich möglicherweise auch Anwohner in der Gegend aufgehalten hätten, so dass die Zahl der durch den Ausbruch gestrandeten Menschen nicht bestätigt werden könne.

Marapi spuckte bei der Eruption am Sonntag dicke Aschesäulen mit einer Höhe von bis zu 3.000 Metern (9.800 Fuß) aus, und heiße Aschewolken breiteten sich über mehrere Kilometer (Meilen) aus. Umliegende Dörfer und Städte waren von Tonnen vulkanischen Schutts bedeckt, der das Sonnenlicht blockierte, und die Behörden empfahlen den Menschen, möglichst Masken und Brillen zu tragen, um sich vor der Asche zu schützen.

Etwa 1.400 Menschen leben an den Hängen des Marapi in Rubai und Gobah Cumantiang, den nächstgelegenen Dörfern etwa 5 bis 6 Kilometer (3,1 bis 3,7 Meilen) vom Gipfel entfernt.

Marapi war für seine plötzlichen Eruptionen bekannt, die schwer zu erkennen waren, da die Quelle flach und in der Nähe des Gipfels liegt und seine Eruptionen nicht durch tiefe Magmabewegungen verursacht wurden, die Erschütterungen auslösen, die auf seismischen Monitoren registriert werden.

Marapi ist seit einem Ausbruch im Januar aktiv, der keine Opfer forderte. Er gehört zu den mehr als 120 aktiven Vulkanen in Indonesien, das aufgrund seiner Lage am pazifischen „Ring of Fire“, einem Bogen aus Vulkanen und Verwerfungslinien, der das Pazifische Becken umgibt, anfällig für seismische Umwälzungen ist.

Die assoziierte Presseautorin Edna Tarigan aus Jakarta hat zu diesem Bericht beigetragen.

Mardi Rosa Tanjung, The Associated Press