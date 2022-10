Nach dem Tod eines jugendlichen Demonstranten brechen die Proteste im Iran erneut aus

Iranische Frauen und Mädchen haben am Mittwoch erneut Proteste gegen die Regierung abgehalten, sagten Aktivisten, als sich die Demonstrationen in eine dritte Woche erstreckten, nachdem sich in den sozialen Medien die Nachricht verbreitete, dass eine 16-jährige Studentin nach der Teilnahme an einer Kundgebung für Frauenrechte gestorben war.

Das sagte die Tante der Studentin, Atash Shahkarami, gegenüber BBC Persian Nika Shahkarami Frau Shahkarami sagte, sie habe am 20. September eine Freundin angerufen, um ihr zu sagen, dass sie von Sicherheitskräften gejagt wurde. Ihre Familie habe ihre Leiche 10 Tage später in einem Leichenschauhaus in Teheran gefunden. Die BBC sagte, Frau Shahkarami sei nach einem Interview festgenommen worden.