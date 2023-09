Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung mit seinen Sustainable Development Goals (SDGs) ist komplex und nicht gerade leicht zu lesen. Und das ist nur einer der Gründe, warum die Agenda 2030 Schwierigkeiten hat, öffentliche Aufmerksamkeit zu erlangen. Aber es ist wichtig, und so wird Bundeskanzler Olaf Scholz vom 18. bis 19. September beim SDG-Gipfel in New York dabei sein, um zu zeigen, wie wichtig die Agenda 2030 für Deutschland ist.

Die Agenda 2030 besteht aus 17 ehrgeizigen SDGs, auch Global Goals genannt. Der Plan, der 2015 von allen UN-Mitgliedsstaaten verabschiedet wurde, definiert nicht weniger als eine neue Definition des globalen Wohlstands: Statt sich am Pro-Kopf-Einkommen zu orientieren, soll das künftige Wirtschaftswachstum ökologisch nachhaltig sein.

Deshalb ist die Umsetzung der SDGs eng mit dem Pariser Abkommen verknüpft zum Thema Klimawandel. Die Ziele sollen die Volkswirtschaften weltweit dabei unterstützen, nachhaltige und emissionsarme Umgebungen für Unternehmen und Menschen zu schaffen.

Die SDGs beziehen sich auf drei Dimensionen: soziale, wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit. Dazu gehören Zusagen zur Bekämpfung von Hunger und Armut in der Welt, zur Verbesserung des Zugangs zu hochwertiger Bildung und bezahlbarer sauberer Energie, zur Verringerung sozialer Ungleichheit und vieles mehr.

Rückschläge aufgrund der Pandemie und des Ukraine-Krieges

„Wir sind zunächst gut vorangekommen, doch dann haben uns die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine zurückgeworfen“, sagte Bärbel Kofler, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Die weltweite Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben, ist von fast 2 Milliarden im Jahr 1991 auf etwa 650 Millionen im Jahr 2019 gesunken. Doch nach der COVID-19-Pandemie ist diese Zahl wieder gestiegen. Inflation und steigende Kosten im Zuge des Ukraine-Krieges haben das Wohlstandsgefälle nur noch vertieft.

Stop-and-Go-Getreidelieferungen aus der Schwarzmeerregion haben die Ernährungssicherheit in vielen Teilen der Welt zusätzlich belastet. Und monatelange Schulschließungen während der Pandemie haben die globale Bildungsungleichheit verschärft.

Eine improvisierte Outdoor-Schule in Neu-Delhi, Indien, während der Coronavirus-Pandemie Bild: Amarjeet Kumar Singh/AA/Picture Alliance

Deshalb ist Kofler der Ansicht, dass die Agenda 2030 neuen Schwung braucht. „Als ich durch den afrikanischen Kontinent, Asien und Südostasien reiste, (das sah ich) waren höhere Preise für Lebensmittel und Düngemittel ein zentrales Thema. Natürlich hängt der Anstieg auch mit dem Klimawandel zusammen. Aber er hängt insbesondere mit dem Krieg zusammen.“ in der Ukraine und die Gesamtlage der Energiepreise.“

Zusammengenommen hätten diese Faktoren die Umsetzung der Agenda 2030 verlangsamt, sagte Kofler.

Wind der Veränderung für eine bessere Welt?

Nun hat sich UN-Generalsekretär Antonio Guterres eingeschaltet. Er hat die UN-Mitgliedsstaaten wiederholt aufgefordert, ihre Zusagen einzuhalten und die am stärksten gefährdeten Menschen, Gemeinschaften und Nationen der Welt zu unterstützen. Er hat betont, dass es Führung und mutiges Handeln erfordert, um eine globale Wirtschaft zu schaffen, die allen Menschen zugute kommt.

Der Name Guterres ist untrennbar mit dem Erfolg – ​​oder Misserfolg – ​​der Agenda 2030 verbunden. Viele betrachten den bevorstehenden Gipfel in New York als Lackmustest für das Vermächtnis des Generalsekretärs. Sie hoffen, dass sein diplomatisches Geschick dazu beitragen wird, die weltweiten Bemühungen zur Umsetzung der SDGs voranzutreiben.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Staats- und Regierungschefs der Welt wiederholt ermahnt, ihre in der Agenda 2030 gemachten Versprechen einzulösen Bild: Grigory Sysoev/SNA/IMAGO

Deutschland hat bereits seine Unterstützung zugesagt. „Die Agenda 2030 und ihre 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind ein Meilenstein für die multilaterale Zusammenarbeit und ein wichtiger Kompass für globales Handeln“, sagte Scholz der DW.

Die Weltbank ein Vorreiter für nachhaltige Investitionen?

„Sustainable Finance“ ist die Strategie, die Scholz vertritt.

„Deutschland wird sich beim SDG-Gipfel dafür einsetzen, die Weichen für eine beschleunigte Umsetzung zu stellen, beispielsweise durch Reformen in der internationalen Finanzarchitektur. Öffentliche und private Finanzströme sollten stärker an den Sustainable Development Goals ausgerichtet werden, um finanzielle Kapazitäten zu schaffen.“ für eine sozial-ökologische Transformation“, sagte die Kanzlerin.

Nach seinem Plan müssten Unternehmen, die Zuschüsse, Kredite oder Investitionen erhalten wollen, zunächst öffentlich offenlegen, wie nachhaltig ihre Wirtschaftstätigkeit war. Dies würde es ermöglichen, Investitionen in ökologisch und sozial nachhaltige Aktivitäten zu lenken.

Ein weiterer wichtiger Punkt auf der Agenda ist der globale Abbau der Ungleichheit.

„Das ist eines der am meisten unterschätzten Ziele der UN-Agenda“, sagte Kofler. „Es ist so wichtig, weil es mit so vielen anderen Themen verbunden ist – sei es der Zugang zu Bildung oder der Zugang zur Gesundheitsversorgung. … Es wirft die Frage auf: Wer hat Zugang zu Ressourcen und Energie?“ sagte der sozialdemokratische Politiker.

Konkret fordert sie eine Reform der Weltbank, die ihrer Meinung nach zum Vorreiter dieser globalen Finanzsystemreform werden soll. Kofler ist der Meinung, dass die Weltbank mehr in nachhaltige Projekte investieren sollte. Um dies zu erreichen, müsste die Weltbank neue Grundsätze für ihre Finanz- und Geschäftsmodelle übernehmen.

Globaler Süden unbeeindruckt

Während Deutschland mit klaren Nachhaltigkeitszielen am SDG-Gipfel teilnimmt, sind die Länder im globalen Süden weniger begeistert. Viele beklagen, dass die Ziele nicht ambitioniert genug seien und kritisieren, dass es sich bei den Zielen um Absichtserklärungen ohne Rechtsverbindlichkeit handele. Aus diesem Grund glauben nur wenige, dass die SDGs systematisch umgesetzt werden.

Darüber hinaus sind viele verärgert darüber, dass wohlhabende Industrienationen ihre Versprechen in der Vergangenheit so oft gebrochen haben. Dazu gehört auch, dass zugesagte Mittel zur Unterstützung weniger wohlhabender Länder bei ihren Bemühungen zur Anpassung an den Klimawandel nicht bereitgestellt werden. Die Sorge ist weit verbreitet, dass es im aktuellen geopolitischen Umfeld keine wirklichen Antworten darauf gibt, wie die hohen Ziele der Agenda verwirklicht werden können.

Der Mann an der Spitze, Guterres, konnte dieses Unbehagen bisher nicht lindern. Deshalb blicken viele mit großen Hoffnungen auf den SDG-Gipfel. Das Jahr 2030 ist nur noch sieben Jahre entfernt – nicht mehr als ein Wimpernschlag, wenn man bedenkt, welche gewaltigen Herausforderungen die Menschheit bis dahin bewältigen muss.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.