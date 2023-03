Zwei Siege fehlen Alexander Zverev im juni 2022, um große Sehnsüchte endliche wahr are zu lassen: In Roland Garros steht der deutsche Tennisprofi kurz vor der sportveld. Dan knallen es und ein großer Traum platzt vorerst. Auf dem Weg zurück ließ Zverev sich nah begleiten – zu sehen auf RTL+.

Im June des vergangenen Jahres steht Alexander Zverev in Parijs voor zijn grote gang: De eerste Grand-Slam-titel is de beste tennisser van nummer 1 van de wereldmacht. Dann kommt es im Halbfinale zum großen Schock: Im Halbfinale tegen Rafael Nadal raakte der Deutsche tief im zweiten Satz, nach da schon rund drie Stunden Spielzeit, nach einem Ball, knick um – en reist zo onder Schmerzensschreien drie Bänder im Rechten Knöchel.

Wer die Szene sieht, err die sie wieder. In een van de beste wedstrijden van de Karriere, in een epicen Duell met de Spaanse Koning van Parijs, heeft de Einzug in de sportieve Ewigkeit schafft hätte, platzen große Träume mit een lauten Knall.

“Ist meine Karriere jetzt vorbei?” non in der Doku “Zverev – der Unvolendete” (ab heute exclusief bij RTL+). “Meine größte Angst ist immer, dass ich meinen Kindheitstraum nicht erfüllen cann.” Aus den Träumen aus Kindheitstagen sind längst Ziele eines Profisportlers worden. Grand-Slam-Title, nummer 1 van de Tenniswelt, Zverev jaagt beide seit Jahren achter zich aan. Zweifacher Weltmeister is hier, 2021 gewann der Hamburger in Tokyo Olympic Gold. Aber in den Tagen von Paris 2022 schien eben auch der Griff nach den Träumen möglich.

“Mein Herz zerschellte in tausend Teile”

“Zwei Sachen fehlen mir noch, Number eins und ein Grand Slam”, zei Zverev. “En de hätte ich beide kopen können in dieser einen Woche von Paris.” Nadal is een satz vor, met een schok die in de Ecke von Zverevs Seite holt is dat spel in 6:6. tiebreak. Meer als drie Stunden kunnen zowel de schon gemeinsam op de Platz, als Zverev in de Ecke Rutscht en von dort nach minutenlanger Behandlung mit dem Rollstuhl in de Katakomben van de gewaltigen Pariser Stadions gefahren wird. “Mein Herz zerschellte in tausend Teile, als ich den Unfall sah. Sport kan zo unfassbar grausam sein”, erzählt Freundin Sophia Thomalla von dem Moment, der alles infrage stellte.

Laat Nadal een diesem Tag schlagen, der Deutsche war vol im Match, die Fitness sprach für ihn. Daar won de Dominator, der zuvor schon 13 mal in Parijs won hatte, schlagen können, dus wie is er een Runde zuvor Carlos Alcaraz hatte. In vier Sätzen hatte Zverev triomfantelijk, letztlich ungefährdet. Dus gut warer in diesen Tagen von Roland Garros. Nadal won niet drie keer tegen Zverevs Unfall das Finale tegen de Noor Casper Ruud in drie Sätzen en de volgende 23. Grand-Slam-titel. Zverev bangs derweil um seine Karriere. Um seine Traeume. “Bei ihm ist sportlich eine Welt sisterammengebrochen”, zei tv-expert Matthias Stach. Het is de Fallhöhe, in der “Zverev – Der Unvolendete” werkt.

“Natuurlijk is de Gefahr dass man in ein Loch fällt”, zegt Dominic Thiem in der Produktion von RTL+. Aus dem Mund des Österreichers, een guter Freund Zverevs auf der Tour, klingt das wie een ergzunehmende Warnung. Denn Thiem, en dem Zverev 2020 in een dramatische US-Open-finale na een nieuwe Tennisschlacht en schüttelt von Krämpfen kurz vor seinem ersten Grand-Slam-titel stopte met wurde, hängt seit Jahren in seinem eigenen Loch fest. Nach einer langwierigen Handverletzung ist Thiem, alleen nummer 3 van de Weltrangliste, noch verzweifelt auf der Suche nach dem Weg zurück in de Weltspitze. Aber Thiem hatte zum Zeitpunkt seiner Verletzung eben immerhin schon seinen Grand-Slam-Titel im Sack.

“Ik heb zoveel Fehler”

Alexander Zverev, dessen Bruder Mischa sich um sein Management kümmert, nutzte die swwere Zeit derweil nicht nur, um seinen Körper zu reparieren en sich zurück in alte Form zu bringen, sondern auch, um sich den Menschen in Deutschland zu öffnen. “Ich Denke, vallene Leute kent Alex Zverev, de Tennisspieler. Aber ich glaube, es ist schwierig, das Persönliche zu zeigen. Sobald wir auf den Platz gehen, ziehen wir eine Maske auf”, zei de zweifache Weltmeister. Über Monate begleiten Kameras den Profi en seine Entourage. De gewaltigen Erfolge is een weg in de Herzen van de Volkstribun Boris Becker en de Ästheten Michael Stich verwöhnten deutschen Tennisfans weit. “Zverev – Der Unvolendete” nähert sich dem privaten Zverev, wie der sich wieder alter Klasse nähert. “Der Film is een kunst Freundschaftsangebot en een Öffentlichkeit, die den Hamburger auf dem Centre Court allzu oft als Rätsel erlebt”, schrijft de “Teleschau”.

Tennis is niet alles, het is ingewikkelder. Jüngst hatte the ATP ihre Untersuchungen gegen Zverev Wegen der Vorwürfe häuslicher Gewalt eingestellt – es habe keine Belege für die Anfoutungen einer Ex-Freundin gegeben. “Mein Vertrauen zu Frauen ist schon ein bisschen brochen, das ist kein Geheimnis”, zegt Zverev. Als de Mutter zegt dat er toch iets gebeurt: “Wir versuchen, ein relativ okayes Verhältnis miteinander zu haben. Ich versuche, meine Tochter bei jeder Occasheit zu sehen.”

“Die Verletzung hat mir die Chance gegeben, zu realisieren, dass esviel mehr da draußen gibt as Tennis”, zei Zverev, tijdens de pauze kon de Start seiner “Alexander Zverev-Foundation” – en macht öffentlich, was in der Szene schon seit Jahren gemuteerd wurde: Seit er vier Jahre alt ist, Leidt der Tennis-Star selectief aan de Krankheit. Er und seine Familie leren, damit umzugehen. “Ich bin in der privilegierten Situation, ein Leben zu führen, das ich immer führen wollte. (…) Mir ist sehr bewusst, dass nicht all Kinder solch ein Glück haben und daher ist es mir ein großes Anliegen, etwas zurückzugeben und others auf ihrem Weg zu helpen”, erklärt Zverev sein Engagement.

“ZVEREV – Der Unvolendete” Over de schwere Verletzung, die Enttäuschung en de lange Weg zurück rapporteert Alexander Zverev in der Doku”ZVEREV – der Unvolendete” (ab sofort exclusief bij RTL+). Dazu zei tegen de Olympiasieger, unterstützt durch exclusieve Beiträge zahlreicher Weggefährten, dus privé wie noch nee.

Carlo Thränhardt, initiatiefnemer van de Zverev-Doku en het jaar waarin hij het Duitse Davis-Cup-Team en de Zverevs Seite, macht deutlich, welchen Einfluss die Erkrankung auf Weg und Wesen des Profis hat: Der Umgang mit der Krankheit sage “unheimlich viel darüber aus, was für ein Kämpfer er is.In seiner Stiftung wolle is “nun jugen Menschen helfen, diese Kraft aufzubringen, die er schon seit 25 Jahren in sich trägt.”

Alexander Zverev zou geen tijd kunnen hebben om zich te ontwikkelen, maar het kan zijn dat de weg naar een andere kant van de wereld in die nieuwe ambities hart is veranderd. Zuletzt gewaand in Indian Wells zum eerste zweiten Mal hoe dan ook seit seinem Comeback Anfang des Jahres twee Matches in Folge. Als Dreisatz-Krimi tegen Daniil Medwedew, den Zverev in een Dreisatz-Krimi am Rande der Niederlage hatte, zoeter er mal wieder ein großes Match – en dessen Ende freilich maar wieder een Achtelfinale-Pleite stand. “Ich bin nicht perfekt. Ich habe soviele Fehler”, schreef de Tennisprofi in de Documentatie over de Streben nach der Vollendung. Sportief war er nahe an der Perfection, damals, in den Wochen von Paris. Dahin möchte er gerne wieder zurück. En een enkele keer schrijven.