Nach dem Russland-Debakel werden die Staats- und Regierungschefs der EU misstrauisch gegenüber China – POLITICO

„Feindselig“, „autoritär“ und „erbitterter Konkurrent“ sind einige der neuen Beschreibungen, mit denen die Staats- und Regierungschefs der EU China beschrieben, während im Europäischen Rat am Freitag eine strategische Diskussion über die Beziehungen zwischen der EU und China im Gange ist.

Obwohl es keine formelle Schlussfolgerung zu China geben wird, zeigt die Tatsache, dass die Staats- und Regierungschefs der EU vereinbart haben, über China zu diskutieren – nur einen Tag vor dem erwarteten Aufstieg von Präsident Xi Jinping in eine dritte Amtszeit, um seine feste Machtübernahme in Peking zu demonstrieren wachsende Sorge, die Europa über einen, wie es sagt, systemischen Rivalen hegt.

Der verhärtete Ton ist laut der finnischen Premierministerin Sanna Marin eine direkte Folge des Erwachens Europas, das durch den russischen Krieg gegen die Ukraine ausgelöst wurde.

„Ich warte auf die Strategiediskussion zu China. Ich denke, es ist sehr wichtig, wir sollten mehr über europäische Abhängigkeiten diskutieren, besonders wenn es um neue Technologien oder neues Wissen geht“, sagte sie, kurz bevor sie das Treffen betrat.

„Wir sehen jetzt, wie problematisch es ist, dass wir so abhängig von russischer Energie sind und Russland Energie als Waffe gegen Europa einsetzt. Daher halte ich es für sehr wichtig, dass wir heute über China sprechen“, fügte sie hinzu.

Ihr belgischer Amtskollege Alexander De Croo forderte ein Überdenken der gesamten Beziehung zwischen der EU und Peking.

„Bei bestimmten Themen ist China ein Partner, etwa beim Klimawandel. Auf einigen Domänen ist es ein Konkurrent – ​​es ist ein erbitterter Konkurrent. Auf einigen Domains sehen wir auch, dass sie feindseliges Verhalten zeigen. Die ganze Frage ist: Schätzen wir gut ein, in welchen Bereichen, welche Art von Beziehung wir haben?“ sagte de Croo. „Und ich denke, in der Vergangenheit waren wir als europäische Länder etwas zu selbstgefällig. Ich denke, wir haben in den letzten Monaten verstanden, dass in vielen rein wirtschaftlichen Bereichen auch die Geopolitik … eine Rolle spielt.“

Die baltischen Länder sind derweil skeptisch gegenüber dem Plan von Bundeskanzler Olaf Scholz, nächsten Monat allein nach China zu reisen.

„China wird am besten behandelt, wenn wir 27 sind, nicht wenn wir … eins zu eins sind, Vis-a-Vis China“, sagte der lettische Ministerpräsident Krišjānis Kariņš. Ähnlich äußerte sich auch sein estnischer Amtskollege Kaja Kallas: „Meine Botschaft zu China ist, dass wir uns mit China im 27+1-Format auseinandersetzen sollten. Wir sind stark, wenn wir vereint mit Großmächten sprechen.“

Abgesehen von seiner Reise nach Peking – zu der er auch eine Wirtschaftsdelegation mitbringen will – steht Scholz auch unter innerem Druck, weil er sich darauf vorbereitet, den Widerstand von sechs seiner Ministerien gegen einen vorgeschlagenen Deal des staatlichen chinesischen Schifffahrtsriesen Cosco zum Erwerb einer Beteiligung zu überstimmen den Hamburger Hafen.