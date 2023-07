Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht über die G7-Staaten hinaus breite internationale Unterstützung für einen Sicherheitspakt zugunsten seines Landes. Die Gruppe der sieben großen westlichen Demokratien sei „bereits innerhalb kurzer Zeit seit dem Nato-Gipfel in Litauen beigetreten“, sagte Selenskyj am Donnerstag in seiner abendlichen Videoansprache. Er nannte Dänemark, die Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien und die Tschechische Republik. In Vilnius hatten die großen Industrienationen der G7 der Ukraine Schutz zugesagt.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Selenskyj zeigte sich optimistisch, dass auch andere Länder mitmachen würden. Gemeinsam mit den USA wird eine Liste der Hilfswilligen erstellt. Der G7-Sicherheitspakt sieht langfristige finanzielle und militärische Hilfe für die Ukraine vor, einschließlich moderner Ausrüstung für die Luft- und Seestreitkräfte.

Selenskyj erwähnte auch das gefährdete internationale Getreideabkommen. Er lud Südafrikas Präsidenten Cyril Ramaphosa telefonisch ein, sich an der Initiative „Getreide aus der Ukraine“ zu beteiligen. Über die Notwendigkeit einer Verlängerung des Abkommens herrschte Einigkeit. Er warf Russland erneut vor, die Welt mit der Drohung, das Abkommen auslaufen zu lassen, in Geiselhaft zu nehmen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Das Krisenradar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren im neuen wöchentlichen Sicherheitslage-Newsletter – jeden Mittwoch – die Entwicklung globaler Krisen.

Putin: Russland erwägt eine Verlängerung des Getreideabkommens

Nach Angaben von Kremlchef Wladimir Putin hängt die Verlängerung des Getreideabkommens mit der Ukraine von der Erfüllung der gegenüber Russland gemachten Versprechen ab. „Wir überlegen, wie es weitergeht, es sind noch ein paar Tage bis dahin“, sagte Putin in einem Interview mit dem Staatsfernsehen, das der kremlfreundliche Korrespondent Pawel Sarubin am Donnerstag auf seinem Kanal Telegram veröffentlichte. Er sagte, es bestehe die Möglichkeit, die Teilnahme Russlands an dem Abkommen auszusetzen, bis die im Rahmen des Abkommens gegenüber Moskau gemachten Versprechen tatsächlich erfüllt seien.

Nach Beginn seines Angriffskrieges gegen die Ukraine blockierte Russland auch die Seehäfen des Nachbarlandes. Da die Ukraine ein bedeutender Agrarexporteur ist, wuchs weltweit die Sorge vor steigenden Lebensmittelpreisen und Hungerkrisen in den ärmsten Ländern. Im vergangenen Sommer wurde unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei das sogenannte Getreideabkommen ausgehandelt, das es Kiew erlaubt, Getreide auf dem Seeweg zu exportieren – wenn auch in begrenztem Umfang.

Im Gegenzug forderte Moskau eine Aufhebung der Sanktionen für seine Düngemittel- und Lebensmittelexporte, etwa bei Versicherungen, Frachten und Finanzierungen. „Nichts, ich möchte betonen, dass absolut nichts getan wurde“, beklagte Putin in dem Interview. Die Black Sea Grains Initiative läuft am Montag ohne Verlängerung aus.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Putin: Kiew hat das Recht auf Sicherheit, aber nicht auf Kosten Moskaus

Vor dem Hintergrund seines Angriffskriegs gegen die Ukraine sagte Putin grundsätzlich, dass das Nachbarland das Recht habe, seine Sicherheit zu gewährleisten. Dies dürfe jedoch nicht die Sicherheit Russlands gefährden, sagte er in einem Interview mit dem Staatsfernsehen. „Die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO stellt eine Bedrohung für die Sicherheit Russlands dar“, behauptete Putin und nannte dies als einen Grund für den Beginn des Krieges.

Auch die NATO-Mitgliedschaft mache die Ukraine nicht sicherer, sondern führe nur zu weiteren Spannungen in der Welt, sagte der Kremlchef. Die Ukraine will dem westlichen Militärbündnis vor allem deshalb beitreten, um sich vor der Bedrohung durch Russland zu schützen. Beim Nato-Gipfel in Vilnius erhielt Kiew keine Einladung, dem Bündnis beizutreten. Stattdessen gab es Sicherheitsgarantien der G7-Staaten der mächtigsten Wirtschaftsnationen. Darüber hinaus sagten die NATO-Staaten der Ukraine weitere Rüstungshilfe zu.

Putin: Westliche Panzer brennen besser als T-72

Laut Putin sind westliche Waffen nicht kriegsentscheidend. Allein seit Beginn der Kiewer Gegenoffensive Anfang Juni hat das russische Militär 311 ukrainische Panzer zerstört. Mindestens ein Drittel davon stammt aus westlicher Produktion, darunter auch deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard. Die ukrainischen Soldaten würden nicht mehr in westliche Panzer steigen wollen, weil diese zuerst abgeschossen würden. „Und sie brennen auch wie alle anderen, sogar besser als die sowjetischen Panzer – der bekannte T-72“, behauptete Putin.

Nach Angaben westlicher Militärexperten hatte Russland zu Beginn des Jahres noch einen Vorsprung von drei zu zwei bei den Panzern. Zuletzt sollen sich die Zahlen allerdings angepasst haben.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Aus den USA gelangte Streumunition in die Ukraine

Mittlerweile trafen die von den USA versprochenen Streumunition als weiteres kriegswichtiges Element in der Ukraine ein. „Wir haben sie gerade erst bekommen. Wir haben sie noch nicht eingesetzt“, sagte der ukrainische Brigadegeneral Oleksandr Tarnavskyi am Donnerstag in einem Interview mit dem US-Sender CNN. Die ukrainische Führung wird nun entscheiden, wo sie eingesetzt werden kann. Die USA kündigten letzte Woche die Lieferungen an, was auch in Partnerländern auf Kritik stieß. Mehrere NATO-Staaten – darunter auch Deutschland – haben den Einsatz dieser Waffen durch ein internationales Abkommen verboten.

Was am Freitag wichtig sein wird

Mit der eingetroffenen Streumunition hofft die Ukraine, ihre Großoffensive zur Rückeroberung eigener Gebiete im Osten und Süden beschleunigen zu können. Die russischen Truppen leisten weiterhin entlang der befestigten Frontverteidigungslinien Widerstand.

RND/dpa