Nach dem KI -Schock: ASML beschwichtigte

Der Elefant im Hörsaal ist der chinesische Vorstoß auf künstliche Intelligenz. Hat das Unternehmen Deepseek nicht die IT -Welt zu Unruhen mit einem neuen KI -Modell veranlasst? Der Board des Chip -Maschinenherstellers ASML beginnt zunächst am Mittwoch nicht. In der fensterlosen Halle von Veldhoven präsentiert das Management die jährliche Bilanz vor der Presse: Mit Verkaufs- und Bestellzahlen, die erneut glänzen, und einen Nettogewinn knapp unter dem Vorjahr. Deepseek sagt in den Vorträgen mit irgendeinem Wort nicht.