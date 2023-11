Nach dem Hamas-Angriff stehen thailändische Arbeiter in Israel vor der Wahl, zu bleiben oder zu gehen: NPR

Ubon Namsan ging vor einem Jahr als Landarbeiter nach Israel und schuftete auf den Feldern und Gewächshäusern eines Kibbuz nur wenige Meilen von der Grenze zum Gazastreifen entfernt, wo er Ananas, Erdbeeren und Passionsfrüchte anpflanzte und erntete. Er verdiente umgerechnet rund 1.300 Dollar im Monat – eine fürstliche Summe in seiner Heimat Thailand, wo der Großteil seines Lohns für den Unterhalt seiner Familie verwendet wurde.



Dann kamen die von der Hamas angeführten Anschläge vom 7. Oktober.

„Es flogen viele Raketen über unsere Köpfe hinweg. Sie kamen immer mehr“, erzählt Namsan NPR telefonisch vom Haus seiner Familie nahe der thailändisch-laotischen Grenze. „Aber wir haben weitergearbeitet.“

Nach Angaben der israelischen Behörden töteten Militante an diesem Tag etwa 1.400 Menschen in Israel und nahmen 240 Geiseln nach Gaza. Unter den Getöteten oder Entführten befanden sich mehr als 50 Bürger Thailands – 34 wurden getötet und 24 als Geiseln genommen, bestätigte Thailands Botschafter in den USA, Tanee Sangrat, am Mittwoch gegenüber NPR. Neunzehn weitere Thailänder wurden bei den Angriffen verletzt.

Video eines Hamas-Angriffs, aufgenommen von thailändischen Landarbeitern. Youtube



Viele stammten aus derselben verarmten Region im Nordosten Thailands, aus der Namsan stammt. Thailänder stellen die größte Gruppe ausländischer Staatsangehöriger dar, die in Israel arbeiten. Die meisten von ihnen sind als ungelernte Arbeiter auf den Bauernhöfen des Landes beschäftigt.

Trotz des Beschusses mit Hamas-Raketen, den er an diesem Tag miterlebte, sagte der 27-jährige Namsan, er sei zunächst nicht allzu besorgt gewesen. Obwohl es an der Grenze zum Gazastreifen bis zum 7. Oktober einige Monate lang ruhig gewesen war, hatte er schon früher einfliegende Raketen gesehen – sie zielten nicht auf die Felder, auf denen er arbeitete, sondern schienen stattdessen auf weiter entfernte israelische Städte gerichtet zu sein. Letzten Monat ging er davon aus, dass das Gleiche der Fall sei.

Er wusste nicht, dass die Angriffe tatsächlich auf Kibbuzim abzielten, in denen er und andere ausländische Arbeiter arbeiteten. Das erfuhr er erst Tage später. Die Nachricht kam über keinen offiziellen Kanal. Stattdessen erfuhr er es auf einer Facebook-Seite, die von in Israel arbeitenden Thailändern betrieben wurde.

Unter den getöteten Hamas-Mitgliedern befanden sich mehrere thailändische Landarbeiter, die nördlich von ihm arbeiteten. Namsan kannte sie nicht gut, sagt aber, sie hätten ein paar kurze Fußballspiele zusammen gespielt. Die Nachricht schockierte ihn.

Er wandte sich an seinen israelischen Arbeitgeber und forderte ihn auf, nach Hause zu gehen, wurde über seinen Lohn informiert und bestieg später einen Evakuierungsflug der thailändischen Regierung.

Jetzt, da er wieder zu Hause in Thailand ist, befindet er sich theoretisch im vertraglich vorgeschriebenen 45-tägigen Urlaub. Aber „wenn es in dieser Zeit besser wird, wurde mir gesagt, dass ich einfach zurückkommen und meinen Vertrag auslaufen lassen kann“, sagt er.

Namsan fragt sich, ob und wann er nach Israel zurückkehren kann. „Ich möchte zurück. In Isaan kann ich kein Geld verdienen“, sagt er und verwendet dabei den thailändischen Namen für die nordöstliche Region, in der er lebt. Reis- und Zuckerrohranbau dominieren das stark landwirtschaftlich geprägte Gebiet, wo das durchschnittliche Monatseinkommen pro Haushalt im Jahr 2017, dem letzten Jahr, für das Daten verfügbar sind, weniger als 600 US-Dollar betrug.



Yahel Kurlander, Soziologieprofessor am Tel-Hai College im Norden Israels, der die thailändische Migrantenbevölkerung des Landes untersucht, sagt, Israel und Thailand hätten 2012 ein bilaterales Abkommen geschlossen, um thailändischen Landarbeitern die Einreise zu erleichtern. Vor dem Hamas-Angriff im letzten Monat arbeiteten rund 30.000 Thailänder in Israel. Namsan ist einer von mehr als 7.000, die sich seitdem entschieden haben, nach Hause zu gehen – zumindest vorübergehend, sagt Kurlander.

„Die Mehrheit der thailändischen Arbeiter blieb tatsächlich in Israel“, sagt sie. „(Sie) sind völlig sicher, weil sie sich in Gebieten befinden … weit entfernt von Gaza.“

Phairin Phuangsri, der etwa 60 Meilen östlich von Gaza arbeitet, ist einer von ihnen.

„Wir haben viele Soldaten hier und machen uns keine Sorgen“, sagt Phuangsri, 41, der aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Surin, Thailand, stammt und seit etwa drei Jahren in Israel bei der Tomaten- und Auberginenernte arbeitet.

Seine Familie in Thailand sei jedoch nervös, gibt er zu. Sie haben Videos vom Tod und der Zerstörung nach dem Hamas-Angriff gesehen und vom Tod der 34 getöteten Thailänder erfahren. Sie befürchten, dass er verletzt oder getötet wird, und haben ihn angefleht, nach Hause zu kommen.

„Ich sage ihnen immer wieder, dass es bei mir nicht so ist. Mir geht es gut“, beharrt er.

Julie Fox, eine Forscherin beim Hostage Family Forum, einer israelischen gemeinnützigen Organisation, die sich für Hamas-Entführte einsetzt, sagt, dass das Schicksal der am 7. Oktober gefangenen israelischen Geiseln zwar die internationalen Medien dominiert, die 24 Thailänder – sowie Nepalis, ein Filipino und ein … Tansanier, die vermutlich bei den Anschlägen entführt wurden, haben deutlich weniger Aufmerksamkeit erhalten. Berichten zufolge wurden am 7. Oktober auch nepalesische Agrarstudenten getötet, ebenso wie mindestens zwei Filipinos.

Mithilfe von Facebook und anderen Mitteln hat Fox versucht, Familien in Thailand aufzuspüren und zu informieren, um sie über vermisste oder verstorbene Angehörige zu informieren.

„Es hat sehr lange gedauert, bis jemand von der (thailändischen) Regierung Kontakt aufgenommen hat“, sagt Fox. „Ich bin oft die erste Person, die mit ihnen spricht, und ich bin überhaupt kein Beamter. Ich bin ein Freiwilliger.“

Kurlander beteuert außerdem, dass „die thailändische Regierung sehr, sehr langsam vorgeht und die Familien informiert.“

Sangrat, der thailändische Botschafter in Washington, erzählt NPR, dass Thailands Premierminister Srettha Thavisin und der Botschafter des Landes in Israel Pannabha Chandraramya „sehr hart daran gearbeitet haben, diese Informationen an alle (thailändischen) Arbeiter und Staatsangehörigen in Israel zu verbreiten.“ Die Beamten würden alles tun, um die Familien der Opfer zu erreichen, sagt er.

„Ich denke, dass wir alle unser Bestes geben, um unsere Arbeiter zu unterstützen und ihnen Hilfe anzubieten“, sagt Sangrat.

Berichten zufolge haben thailändische Behörden inoffiziell über den Iran, der die Hamas unterstützt, zusammengearbeitet, um die Freilassung ihrer Geiseln zu erreichen, berichteten US-amerikanische und israelische Medien. Sangrat erzählt NPR, dass thailändische muslimische Führer „mit vielen Ländern des Nahen Ostens zusammenarbeiten, zu denen wir enge und freundschaftliche Beziehungen haben, um die sichere Freilassung thailändischer Geiseln zu gewährleisten und zu beschleunigen“, sagt aber, er habe keine Informationen „über bestimmte Länder und Kanäle, die sie nutzen“. diese Bemühungen.“

Israelische Beamte prüfen bereits Möglichkeiten, die Lücke zu schließen, die durch die abgewanderten thailändischen Arbeiter sowie Tausende palästinensischer Arbeiter, die seit dem Hamas-Angriff von Israel vertrieben wurden, entstanden ist. Ein gerade unterzeichnetes bilaterales Abkommen mit Sri Lanka öffnet die Tür für die Einstellung von 10.000 Landarbeitern aus diesem Land. Doch bereits vor dem Hamas-Angriff im Mai wurde ein ähnlicher Deal mit Indien unterzeichnet, um etwa 42.000 indische Arbeitskräfte zu importieren, um Palästinenser in der Bauindustrie zu ersetzen.

Unterdessen sagt Namsan, er fühle sich in der Schwebe – er wolle nach Israel zurückkehren, sei sich aber nicht sicher, ob jetzt der richtige Zeitpunkt sei. Es gibt andere Möglichkeiten für thailändische Arbeitskräfte in der näheren Umgebung – zum Beispiel in Südkorea, aber die dortige Regierung verlangt einen Test der koreanischen Sprachkenntnisse. Einer der Vorzüge Israels, sagt Namasan, sei, dass es keine solchen Sprachanforderungen für Hebräisch gebe.

Was Phuangsri betrifft, so ist es ihm nach drei Jahren in Israel endlich gelungen, seine Schulden in Thailand zurückzuzahlen. Er sei gerade an dem Punkt angelangt, an dem er anfangen könne, für die Zukunft seiner Familie zu sparen, sagt er.

„Ich bin nicht bereit, zurückzukehren“, sagt Phuangsri trotz der Bitten seiner Familie. „In meinem Dorf arbeite ich hart, verdiene aber nichts. Ich bleibe lieber hier und verdiene Geld.“