Ihr WM-Debüt ist für die marokkanische Frauen-Fußballnationalmannschaft bitter, gegen das DFB-Team ist es eine große Pleite. Doch die Nordafrikaner feiern im zweiten Spiel ihren ersten Sieg. Und das ist doppelt wichtig.

Die südkoreanische Fußballmannschaft und ihr Nationaltrainer Colin Bell sind bei der Weltmeisterschaft mit ziemlicher Sicherheit ausgeschieden. Südkorea verlor in der deutschen Gruppe H 0:1 (0:1) gegen WM-Neuling Marokko, der seinen historisch ersten Erfolg in einem Frauenfinale feierte. In der 6. Minute erzielte Ibtissam Jraïdi vor 12.886 Zuschauern in Adelaide die Führung. Südkorea kann nur theoretisch weiterkommen, doch die Marokkaner wahrten ihre Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Auch Marokko kam Deutschland auf die Sprünge: mit einem Sieg gegen Kolumbien (11.30 Uhr MESZ/ARD und im Liveticker auf ntv.de) In Sydney hätte sich das DFB-Team vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert.

Südkorea, am Donnerstag (12 Uhr/MESZ) der Gegner der deutschen Fußballnationalmannschaft im letzten Vorrundenspiel, hatte das Auftaktspiel mit 0:2 gegen Kolumbien verloren. Marokko verlor mit 0:6 gegen Deutschland. Diesmal spielte Marokko von Beginn an mutig, und vom schwachen Start gegen Deutschland war nichts zu spüren. Im Gegenteil: Die Mannschaft von Trainer Reynald Pedros dominierte die Anfangsphase und ging nach Jraidis Kopfball schnell in Führung. Der vierfache Torschützenkönig der marokkanischen Meisterschaft hätte danach noch weiter nach oben klettern können. Aus Südkorea kam mit dem ehemaligen Frankfurter Trainer Colin Bell viel zu wenig, wie schon beim 0:2 gegen Kolumbien blieb die Offensive blass. Erst nach der Pause erhöhten die Asiaten das Tempo.

Außergewöhnliche Premiere

Der erste Sieg Marokkos bei einem WM-Turnier war auch aus einem anderen Grund bedeutsam: Marokkos Verteidigerin Nouhaila Benzina war am Sonntag gegen Südkorea die erste Spielerin bei einem WM-Turnier der Frauen, die einen Hijab auf dem Kopf trug. Ein vom Weltfußballverband FIFA aus „Gesundheits- und Sicherheitsgründen“ verbotenes Tragen eines religiösen Hutes bei von ihm geleiteten Spielen wurde 2014 nach Protesten von Aktivisten, Sportlern, Regierungs- und Fußballfunktionären aufgehoben. Der Spieler des achtmaligen marokkanischen Meisters Sports of Forces Armed Royal kam bei der 0:6-Niederlage gegen Deutschland nicht zum Einsatz.

„Ich habe keinen Zweifel daran, dass immer mehr Frauen und muslimische Mädchen auf Benzina blicken und sich wirklich inspirieren lassen werden – nicht nur die Spielerinnen, sondern meiner Meinung nach auch Entscheidungsträger, Trainer und andere Sportarten“, sagte Assmaah Helal, Mitbegründerin von Muslim Women im Sportnetzwerk.

Marokko ist das erste arabische oder nordafrikanische Land, das sich für die Frauen-Weltmeisterschaft qualifiziert hat. „Wir fühlen uns in der großen Verantwortung, ein gutes Image zu vermitteln und die Erfolge zu zeigen, die die marokkanische Fußballmannschaft durch die Qualifikation für die Weltmeisterschaft erreicht hat“, sagte Kapitän Ghizlane Chebbak. Die Herren-Nationalmannschaft erreichte im Dezember letzten Jahres als erste afrikanische und arabische Mannschaft das Halbfinale einer Herren-Weltmeisterschaft.