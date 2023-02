Nach dem Anschlag in Jerusalem: Weitere Maßnahmen im Kampf gegen den Terror

Stand: 10.02.2023 17:25 Uhr

Ein weiterer Angriff hat in Jerusalem stattgefunden. Ein Auto fuhr an einer Bushaltestelle in eine Menschengruppe. Zwei Menschen starben. Die Netanjahu-Regierung kündigte umgehend verschärfte Maßnahmen an.

Von Jan-Christoph Kitzler, ARD Studio Tel Aviv

Die Tat geschah kurz vor Beginn des Sabbats, des jüdischen Ruhetags. Die israelische Siedlung Ramon liegt nördlich von Jerusalem im besetzten Gebiet. Den Berichten zufolge fuhr der mutmaßliche Attentäter mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschengruppe, die an einer Bushaltestelle stand.



Bei dem Angriff starben zwei Menschen, ein Kind und ein junger Mann, fünf weitere wurden verletzt. Auf dem israelischen Fernsehsender Channel 7 beschrieb ein Augenzeuge das Bild unmittelbar nach der Tat: „Ich stand auf dem Bürgersteig und wir sahen die Verletzten blutend am Boden liegen“, sagt er. Zwei bewaffnete Zivilisten standen in der Nähe, die nicht auf den Attentäter schossen. „Wir haben sie angefleht, ihn zu erschießen, damit wir Erste Hilfe leisten können“, fuhr der Augenzeuge fort.

Die Polizei war zu diesem Zeitpunkt nicht da. Der Attentäter war im Auto. „Wenn er eine Waffe getragen hätte, hätte er weiter getötet“, sagte der Augenzeuge. „Dann stieg er aus und jemand warf einen großen Stein nach ihm. Und als sich der Attentäter auf ihn zubewegte, wurde er erschossen. Und ich bin froh, dass sie ihn erschossen haben.“

Der mutmaßliche Terrorist soll ein palästinensischer Israeli aus Issawiya sein, einem Stadtteil östlich von Jerusalem.

Ben-Gvir kündigt weitere Maßnahmen im Kampf gegen den Terrorismus an

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schrieb in einer ersten Reaktion auf Twitter, er habe den Abriss des Hauses des Terroristen angeordnet. Itamar Ben-Gvir, der rechtsextreme Minister für Nationale Sicherheit, war schnell vor Ort und kündigte weitere Maßnahmen im Kampf gegen den Terrorismus an.

„Ich habe die Polizei angewiesen und sie haben Blockaden um Isaviya errichtet“, sagte Ben-Gvir. „Mir ist bewusst, dass die Schritte, die ich hier ankündige, nicht ausreichen. Ich habe oft die Todesstrafe für Terroristen gefordert.“ In der kommenden Woche soll das Waffengesetz vorgestellt werden, das eine Straferhöhung und die Möglichkeit der Durchsuchung von Häusern und Wohnungen ohne Gerichtsbeschluss beinhaltet. „Wir müssen aggressiv und entschlossen handeln, um unsere Kinder zu verteidigen.“

Warnung vor Verschärfung der Lage

Ein Sprecher der Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert und unter anderem von der Europäischen Union als Terrororganisation angesehen wird, bezeichnete die Tat als – wörtlich – „eine Reaktion auf alle Verbrechen der Besatzung gegen das palästinensische Volk“.

Unmittelbar nach dem Verbrechen rückten Berichten zufolge Polizeikräfte in das Viertel Isaviya vor. Dort könnte es zu mehr Gewalt kommen und als Folge der angekündigten Maßnahmen befürchtet Ohad Hemo, Journalist des TV-Senders Channel 12: „Der Vorschlag, Ausgangssperren dieser Art zu verhängen, kann genau das Gegenteil bewirken und echtes Chaos anrichten.“ sagt Hemo.

Die rechten Regierungen der Vergangenheit haben diese Vorschläge, die jetzt vorgebracht werden, bewusst nicht umgesetzt. „Ein Beispiel ist der Vorschlag, ganze Familien zu vertreiben. Das würde sowohl gegen israelisches als auch gegen internationales Recht verstoßen.“ Man muss die Konsequenzen im Auge behalten, bevor man diese „Zauberformeln“ anwendet. „Wir alle haben das Ziel, den Terrorismus zu bekämpfen, aber Sie müssen verstehen, dass einige dieser Vorschläge mit einem hohen Preis verbunden sind.“

Zunehmende Gewalt seit Anfang des Jahres

Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensischen Gebieten hat sich in den vergangenen Wochen bereits deutlich verschlechtert. Vor zwei Wochen tötete ein palästinensischer Attentäter nach einem Überfall des israelischen Militärs in Jenin im Norden der Westbank, bei dem zehn Menschen ums Leben kamen, sieben Menschen in einer Synagoge im Osten Jerusalems.

Danach kam es zu weiteren Angriffen und Operationen des israelischen Militärs. Bei Auseinandersetzungen mit der israelischen Armee oder bei Anschlägen sind seit Anfang des Jahres insgesamt 44 Palästinenser getötet worden, darunter bewaffnete Kämpfer – aber auch etliche Zivilisten. Im gleichen Zeitraum wurden bereits neun Opfer palästinensischer Angriffe gezählt.