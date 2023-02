Felix Sturm kan de endgültigen Ko seiner Karriere black mit Mühe vermeiden, wirklich glanzvoll ist sein Sieg in Stuttgart aber nicht. Jetzt hofft der 44-Jährige auf Kämpfe tegen andere Altmeister.

Nach seinem schmeichelhaften Comeback-Sieg schien nicht mal Felix Storm noch een enkele Rückkehr auf den WM-Thron zu glauben.

Noch im Ring wünschte sich der 44 alte Ex-Weltmeister den Box-Rentner Roy Jones Jr als nächsten Gegner – en wie auf Bestelung tauchte der zehn Jahre ältere US-Amerikaner auf en verwirrte die Zuschauer in de Stuttgarter Porsche-Arena met een Rap-Song.

“Er is een persoon die een talentvolle en succesvolle bokser is, en je hebt onze planeten gewonnen”, zei Sturm über den Ex-Champion, der seit fünf Jahren keinen Kampf mehr bestritten und mit der Annahme des russischen Passes fürviel Aufsehen gesorgt hat. “Vielleicht kan man damit das deutsche Boxen auch neu befeuern.”

Sturm zählt sich “zu den besten Boxern Duits“

Das Duell der twee Altmeister wärevielleicht unterhaltsam, aber sicher kein Aufbruchssignal für den hiesigen Faustkampf. Das war auch Sturms mühsamer 43. Sieg im 53. Profikampf im Halbschwerweight gegen den im Allgäu lebenden Türken Sukru Altai voor 5812 Zuschauern nichtje. Als de Leverkusener nach wie voor “zu den besten Boxern Deutschlands” zählt.

Gegen den deutlich aktiveren Altay agierte Sturm wie schon bei seiner schmerzhaften Niederlage elf Monate zuvor im WM-Ausscheidungskampf gegen den Ungarn Istvan Szili zu passiv. Nur seine blitzte seine alte Klasse bij Konterschlägen aus der Deckung auf. Nach een Schlaghagel in der Sibten Runde sah der fünfmalige Weltmeister Fast Schon wie der Verlierer aus, een Niederlage die aan het eind van de oorlog wordt geleid door een bedeutet. Maar Sturm rafft sich normal auf en überzeugte in den Schlussrunden – der einstimmige Punktsieg war dennoch umstritten.

Sturm sah das natuurlijk anders. “Ich habe mir auch ein, zwei gefangen, keine Frage. Aber ich würde schon sagen, dass die meisten Runden and mich gegangen sind”, sagte der Deutsche, der auch die bosnisch-herzegowinische Staatsbürgerschaft besitzt.

Grippaler Infekt im Vorfeld des Kampfes

Trainer Maurice Weber heeft een paar keer gescoord, terwijl zijn grippalen een paar keer niet konden worden getraind. “Ik had al lang geen dozen meer”, zei Weber. Umso erstaunlicher sei für ihn Sturms Leistung “unter diesen Umständen und in diesem Alter”. Für ihn sei Sturm “een genetisch wonder”.

Der wie altijd topfit aussehende Sturm wollte sich daher auch nicht für den wenig glanzvollen Auftrittrechtfertigen. Alles in alle opzichten heeft de Boxfans “ein tollen Kampf gebott”, die Leute hätten “für ihr Geld etwas geboten”, zei de Profiboxer zofrieden: “Darauf kan man aufbauen.”

Der of the Way, sich über die Weltrangliste für one WM-Kampf zu empfehlen and sich womöglich zum sechsten Mal zum Weltmeister zu krönen, sei “eine schöne Option”, dus Sturm. Besonders realistisch is niet anders. Als we een ex-kampioen zijn, zien we dat onze karriere een andere strategie volgt. Man müsse offens für neue Wege sein, Kämpfe der “alten Garde”, wie er nannte, seien reizvoll.

Deswegen wars auch kein Zufall, dass neben Roy Jones junior auch der seit 2021 offiziell zurückgetretene Arthur Abraham in Stuttgart weilte und nach dem Schlussgong Sturm zum Sieg gratulierte. In Kampf gegen den Ex-Weltmeister, der vor einem Jahrzehnt die Boxfans geëlektrificeerd zijn, die veel kunnen, zullen Sturm nicht konkret antworten.

dpa