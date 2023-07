New York/Damaskus

Nach einer Blockade im UN-Sicherheitsrat erlaubte Syrien den Vereinten Nationen, weitere humanitäre Hilfe aus der Türkei in die von Rebellen kontrollierten Gebiete des vom Bürgerkrieg zerrütteten Landes zu liefern.

„Die Regierung der Arabischen Republik Syrien hat die souveräne Entscheidung getroffen, den Vereinten Nationen und ihren Sonderorganisationen die Erlaubnis zu erteilen, den Grenzübergang Bab al-Hawa zu nutzen“, schrieb der syrische Botschafter Bassam Sabbach gestern an das mächtigste UN-Gremium. Die Genehmigung ist sechs Monate gültig. Der Brief liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Die Vereinten Nationen bestätigten den Eingang.

In den vergangenen Tagen wurden Millionen hilfsbedürftiger Menschen im Nordwesten Syriens von neuen Lieferungen abgeschnitten, nachdem Russland im Sicherheitsrat ein Veto gegen eine neunmonatige Verlängerung des Mechanismus eingelegt hatte. Auch ein Gegenvorschlag Moskaus, der eine Verlängerung um sechs Monate vorgesehen hätte, scheiterte. Laut UN passieren 85 Prozent aller Waren, die für den Nordwesten bestimmt sind, den Grenzübergang Bab al-Hawa. Es ist von Montagnacht bis Dienstagnacht geschlossen.

Nach Angaben der Vereinten Nationen benötigen 4,1 Millionen Menschen in dieser Region Hilfe. Russland ist einer der engsten Verbündeten der syrischen Regierung. Machthaber Baschar al-Assad bestand in den vergangenen Jahren auf der Schließung von Grenzübergängen, um in den von Rebellen kontrollierten Teilen des Landes wieder Einfluss zu gewinnen. Nach dem schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei vor einigen Monaten öffnete Assad vorübergehend zwei weitere Grenzübergänge zur Türkei: Bab al-Salam und Al-Ra’ee sind weiterhin geöffnet. Aber Bab al-Hawa ist viel wichtiger.