Uit de recente ervaringen van het ‘Icoon’ van de Klimaatbeweging van Judenhasserin, die een resultaat is van Gewalt-Demos met de Pali-Turban-ontwikkeling: Greta Thunberg (21) radicaliseert steeds verder.

Die Schwedin roert zich Israël – Hand in Hand met AntisemietenIslamisten, Terror-Unterstützern. Ausgerechnet am Jahrestag des Hamas-bloedbaden vanaf 7 oktober (1200 Tote, 250 Geiseln) tauchte sie in Berlijn auf der Judenhass-Demo auf.

Die Hass-Demos arteten Montagabend in Gewalt aus. En Greta Thunberg wantendrin Foto: Julius-Christian Schreiner/dpa

Vooral Gretas viel de demo in Berlijn aan vanaf nur gegen Juden oh ja, Duitse Polizisten. Die politici zijn boos over ‘gefrituurde demonstranten’, zoals ze zeggen. De Teilnehmer des Aufmarschs die Polizisten aanvielen en verbotene Parolen brulden.

Meer dan een van de grootste anti-Israël-demo’s in Europa toilzunehmen, moet Greta sogar nach Berlijn een reis. Diesen “Antisemiten-Toerisme” zal in de toekomst schadelijker zijn voor de Unie:

Throm (CDU): “Für Judenhasser wie Greta Thunberg ist kein Platz in Deutschland”

De interne politicus van de Union Fraktion, Alexander Throm (56, CDU) verklaarde in BILD: “Für Judenhasser wie Greta Thunberg ist kein Platz in Deutschland. We zijn hierheen gereisd omdat we Israël graag wilden zien en onze politie wilden begrijpen, maar in Duitsland zou dit niet het geval zijn.”

Alexander Throm (56), de interne politicus van de Unie, dringt aan op een Einreiseverbot voor Thunberg Foto: ddp/Geisler/Frederic Kern

Lees Sie auch

Het duidelijke antwoord hangt samen met een duidelijke uitleg van minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (54, SPD): ‘Ik weet niet zeker of u bent binnengebracht, maar dat de federale minister van Binnenlandse Zaken hierdoor ook verantwoordelijk is voor een Einreisesperre. Antisemitische erlässt.“

Throm richt zich op ‘Fridays of Future’. Thunberg missbrauche „Ihre voor de klimaatbescherming daarom Prominenz, eh op onze wegen zu hetzen. Als je doorgaat met Fridays for the Future, word je ook gescheiden van Thunberg.”

En het is duidelijk: “Als u dat niet doet, heeft u uw vertrouwen in de democratische ontwikkeling verloren. Genieten is genieten.”