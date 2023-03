(dpa) – Nach dem erfolgreichen Test der Mondmission “Artemis 1” sondes dat US-Raumfahrtbehörde NASA weiter een bemannten Start der “Artemis 2”-missie voor november 2024 an. “Wir learning so fell wir konnen von „Artemis 1“, um sicherzustellen, dass wir jeden Aspekt unserer System verstehen and nutzen diese Erkenntnisse für die Planung and Durchführung der bemannten Missions“, zei NASA-manager Jim Free tijdens de dienstdag bij een persconferenz. „Onze bemanning is zeker dat ze vliegen is de hoogste prioriteit voor „Artemis 2“.” Rund een jaar nach “Artemis 2” soll mit “Artemis 3” en weiterer bemannter Flug inclusief Mondlandung folgen.

“Artemis 1” oorlog im december nach knapp 26 Tagen im All im Pazifik landde. Die unmannte Kapsel „Orion“ reisde rond 1.4 miljoen meilen door den Weltraum, flog um den Mond en sammelte witige Daten. Die Europäische Raumfahrtagentur Esa und Raumfahrtagenturen mehrerer andere Länder sind een „Artemis“ beteiligt. Die onbemande Testmission galt als wichtiger Schritt für die Rückkehr von Menschen auf den Mond, mit dem Fernziel einer Reise zum Mars. Mits nach der griechischen Göttin des Mondes benannten “Artemis”-Programma sollen erstmals een Frau und een nicht-weiße Person auf dem Mondlanden.