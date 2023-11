Nach Ansicht der Jury müssen Immobilienmakler Hausverkäufern 1,8 Milliarden US-Dollar für überhöhte Provisionen zahlen

Die National Association of Realtors und mehrere Immobilienunternehmen wurden zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar verurteilt, nachdem ein Bundesgericht in Missouri am Dienstag entschieden hatte, dass sie sich verschworen hatten, die Maklerprovisionen künstlich zu erhöhen.

Neben der Maklervereinigung gehören zu den Beklagten in dem Fall auch Keller Williams, HomeService of America von Berkshire Hathaway und zwei seiner Tochtergesellschaften. Das Urteil, das nach einem zweiwöchigen Verfahren vor einem Bundesgericht in Kansas City ergangen ist, könnte die Art und Weise, wie Amerikaner Häuser kaufen, grundlegend verändern. Dies geschieht auch zu einer Zeit, in der der US-Immobilienmarkt ins Stocken geraten ist, da die Hypothekenzinsen bei fast 8 % liegen und die Verkäufe bestehender Häuser im Vergleich zum Vorjahr zweistellig zurückgegangen sind.



Daten zeigen, dass die Hausverkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 15 % zurückgegangen sind 02:13

Im Mittelpunkt des Falles stehen die Provisionen, die Hausverkäufer an den Makler eines Käufers zahlen. Diese Zahlungen werden teilweise durch die NAR-Regeln geregelt, die vorschreiben, dass Verkäufer dem Makler des Käufers bei der Auflistung von Immobilien ein Honorarangebot unterbreiten müssen. Das Angebot ist den Immobilienmaklern bekannt, die potenzielle Käufer vertreten, diese sind jedoch in der Regel über die Höhe dieser Beträge im Unklaren. Dies kann dazu führen, dass Makler Käufer zu Geschäften verleiten, um ihre eigenen Provisionen zu maximieren.

Die Kläger behaupteten, der Verband und andere Beklagte hätten zusammengearbeitet, um die Provision zu erhöhen, die Verkäufer an Makler zahlen, die Hauskäufer vertreten. Zu den Kursteilnehmern gehören die Verkäufer von Hunderttausenden Häusern in Missouri und Teilen von Illinois und Kansas zwischen 2015 und 2022.

Michael Ketchmark, der Hauptanwalt der Kläger, sagte gegenüber CBS MoneyWatch, er erwarte, dass sich der Preis der Jury nach US-Kartellrecht auf mehr als 5 Milliarden US-Dollar verdreifachen werde.

„Heute war ein Tag der Rechenschaftspflicht – die NAR hat ihre Marktmacht schon längst genutzt, um das Wohneigentum in den Würgegriff zu nehmen“, sagte Ketchmark gegenüber CBS MoneyWatch.

„Der Verkauf eines Hauses kostet in den USA zwei- bis dreimal so viel wie in anderen Industrieländern“, sagte der Anwalt und verwies auf die im Prozess dargelegten Praktiken, die den Verkäufer zur Zahlung von Maklerprovisionen von bis zu 6 % zwingen. .

Zwei weitere Maklerunternehmen, Re/Max und Anywhere Real Estate, einigten sich Anfang des Jahres mit den Klägern, zahlten zusammen 138,5 Millionen US-Dollar und stimmten zu, nicht länger zu verlangen, dass Makler der NAR angehören.

HomeServices äußerte sich enttäuscht über das Urteil und versprach, Berufung einzulegen.

„Die heutige Entscheidung bedeutet, dass Käufer auf einem ohnehin schon schwierigen Immobilienmarkt mit noch größeren Hindernissen konfrontiert werden und es Verkäufern schwerer fallen wird, den Wert ihrer Häuser zu erkennen. Sie könnte Hauskäufer auch dazu zwingen, in der wahrscheinlich komplexesten und schwierigsten Phase auf professionelle Hilfe zu verzichten „Die wichtigste finanzielle Transaktion, die sie in ihrem Leben tätigen werden“, erklärte ein Sprecher in einer E-Mail an CBS MoneyWatch. „Genossenschaftliche Vergütung trägt dazu bei, dass Millionen von Menschen mithilfe von Immobilienprofis den amerikanischen Traum vom Eigenheim verwirklichen.“



Immobilienpreise und Hypothekenzinsen bleiben hoch 02:33

Keller Williams sagte, es werde seine Optionen prüfen, einschließlich einer Berufung. „Das ist nicht das Ende“, sagte ein Sprecher in einer E-Mail.

In einem Post In den sozialen Medien versprach die NAR, gegen die Haftungsfeststellung Berufung einzulegen. „Wir bleiben optimistisch, dass wir letztendlich obsiegen werden. In der Zwischenzeit werden wir das Gericht bitten, den von der Jury zugesprochenen Schadensersatz zu reduzieren“, sagte NAR-Präsidentin Tracy Kasper in einer Erklärung.

Die Aktien von Immobilienunternehmen, die in der Klage nicht genannt wurden, brachen nach dem Urteil in einem Fall ein, der weit verbreitete Branchenpraktiken in Frage stellte. Zillow fiel um 7 % und Redfin beendete die Sitzung am Dienstag mit einem Minus von fast 6 %. Der Rückgang setzte sich am Mittwoch fort, wobei die Zillow-Aktien im frühen Handel um fast 2 % fielen.