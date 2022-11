Nach Anschlag in Istanbul: Verdächtiger in Bulgarien festgenommen

tz Welt

Bei einem mutmaßlichen Terroranschlag auf einer Einkaufsstraße in Istanbul sind sechs Menschen getötet und mehr als 80 verletzt worden. (Archivfoto) © Yasin Akgul/AFP

Die bulgarische Polizei hat fünf Personen festgenommen, denen vorgeworfen wird, bei der Durchführung des mutmaßlichen Terroranschlags in Istanbul mitgewirkt zu haben.

Sofia/Instanbul – Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag auf die Einkaufsstraße Istiklal in der türkischen Stadt Istanbul am vergangenen Sonntag (13. November) ist die Zahl der Festgenommenen auf 22 gestiegen Deutsche Presseagentur. Demnach wurden knapp eine Woche nach dem Anschlag in Bulgarien fünf Personen festgenommen, die die Tat angeblich unterstützt hatten.

Wie die Sprecherin der bulgarischen Generalstaatsanwältin Sijka Milewa am Samstag gegenüber einem bulgarischen Radiosender bestätigte, wurde den Festgenommenen vorgeworfen, „den mutmaßlichen Täter des Terrorakts unterstützt“ zu haben. Die Verdächtigen sollen dem in der Türkei festgenommenen Hauptverdächtigen logistische und kommunikative Unterstützung geleistet haben, sagte Milewa.

Mutmaßlicher Terroranschlag in der Türkei: Beschuldigte Gruppen weisen Vorwürfe zurück

Als am Sonntag auf der belebten Einkaufsstraße eine Bombe explodierte, wurden sechs Menschen getötet und mehr als 80 verletzt. Türkische Behörden machten die syrische Kurdenmiliz YPG und die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK als verantwortlich aus. Beide Gruppen haben die Vorwürfe zurückgewiesen.

Nach Angaben der türkischen Polizei handelt es sich bei der Hauptverdächtigen um eine syrische Staatsbürgerin, die gesagt haben soll, sie habe auf Anweisung gehandelt. Details zu den Festgenommenen in Bulgarien liegen noch nicht vor – Anfragen von Medienvertretern etwa zur Nationalität der Festgenommenen oder wie sie nach Bulgarien gelangten, blieben bisher unbeantwortet. (ska mit dpa)