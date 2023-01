Nach Anschlägen: Israel beschließt Anti-Terror-Maßnahmen

Stand: 29.01.2023 03:02 Uhr

Nach den jüngsten Anschlägen in Jerusalem hat Israels Sicherheitskabinett neue Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung beschlossen. Damit sollen die israelischen Siedlungen gestärkt und Zivilisten der Erwerb von Waffenscheinen in Zukunft erleichtert werden.

Nach zwei Anschlägen in Ost-Jerusalem mit sieben Toten und mehreren Verletzten hat Israels Sicherheitskabinett am späten Samstagabend neue Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung beschlossen.

Laut dem Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu sollten israelische Bürger leichter und schneller Waffenlizenzen erhalten können. Wie genau die Erleichterungen beim Waffenkauf aussehen sollen, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Es wurde auch vereinbart, dass Angehörigen von Attentätern, die den Terrorismus unterstützen, ihre Sozialversicherungs- und Gesundheitsleistungen entzogen werden. Ob und wie genau dies überprüft werden soll, blieb bislang ebenfalls offen.

Beschlossen wurde auch, dass Armee und Polizei gezielt illegale Waffen einsammeln sollen.

Und: Israelische „Siedlungen sollen gestärkt werden“. Weitere Schritte dazu würden zu einem späteren Zeitpunkt detaillierter veröffentlicht.

Netanjahu-Regierung unter Druck

Ministerpräsident Netanjahu hatte nach zwei Anschlägen innerhalb von 24 Stunden entschlossenes Handeln angekündigt. Seine ultrarechte Regierung kämpfe um einen harten Kurs, sagte er ARD-Korrespondent Sophie von der Tann. Sie definiert sich über Sicherheit und steht nun gewissermaßen unter Druck.

wie von der Tanne berichteten weiter, dass Truppen im Westjordanland und entlang der Trennmauern, die Israel und das Westjordanland trennen, bereits verstärkt wurden. „Der rechtsextreme neue Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, war vor Ort und forderte erneut, dass mehr Bürger Waffen tragen dürfen, um sich vor solchen Angriffen zu schützen.“

Wie die Bevölkerung zu solchen Vorschlägen steht, hängt sehr davon ab, wen man fragt. Diese Forderung hat es schon oft gegeben, häufiger in Extremsituationen. Viele Menschen fürchten derzeit eine weitere Eskalation der Lage.

Angespannte Lage in Israel nach Anschlägen Sophie von der Tann, ARD Tel Aviv, Tagesthemen 23.25 Uhr, 28. Januar 2023

Zwei Angriffe in 24 Stunden

Am Samstag hat ein 13-jähriger Mann bei einem Angriff auf Siedler im ostjerusalem Bezirk Silwan zwei Männer angeschossen und verletzt. Bewaffnete Passanten erschossen den Jungen, der daraufhin medizinisch versorgt wurde. Medien berichteten, er sei Palästinenser.

Am Freitag eröffnete ein Angreifer das Feuer auf Besucher einer Synagoge in Ost-Jerusalem. Sieben Menschen wurden getötet und mehrere verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde der mutmaßliche Attentäter bei einem Fluchtversuch erschossen. Es wird angenommen, dass er ein 21-jähriger Palästinenser ist, der in Ost-Jerusalem lebt. Der Mann hatte nach neuesten Erkenntnissen keine terroristische Vergangenheit, obwohl er laut israelischen Medienberichten mit der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas sympathisiert haben soll.

Die Hamas übernahm die Verantwortung für den Angriff. Es sei ein „Vergeltungsschlag für den Angriff der israelischen Armee auf das Flüchtlingslager Jenin“. Am Donnerstag wurden neun Palästinenser, darunter eine ältere Frau, bei einer israelischen Militäroperation in Jenin im nördlichen Westjordanland getötet.

ARD-Korrespondentin von der Tann berichtet: „Die Lage im Westjordanland ist sehr angespannt. Das israelische Militär operiert dort seit Monaten. Es gibt Kämpfe und viele Tote.“ Gleichzeitig verliert die Palästinensische Autonomiebehörde die Kontrolle. „Radikalere Gruppen gewinnen an Einfluss, vor allem unter jungen Palästinensern, die keine Perspektive für sich sehen, sich radikalisieren und gewalttätig werden.“

Mehr als 600.000 israelische Siedler im Westjordanland

1967 eroberte Israel das Westjordanland und Ostjerusalem. Insgesamt leben dort heute mehr als 600.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen unabhängigen Staat Palästina mit dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt.

Israels Siedlungspolitik ist sehr umstritten. Ende 2016 forderte der UN-Sicherheitsrat Israel auf, die Besiedlung der besetzten palästinensischen Gebiete, einschließlich des annektierten Ostjerusalems, vollständig einzustellen. Auch US-Außenminister Antony Blinken gilt als Kritiker der Siedlungspolitik. Er wird am Montag und Dienstag mit der israelischen und der palästinensischen Seite zusammentreffen.