Nach Angaben von Beamten starb ein Mann, nachdem er sich bei israelischen und palästinensischen Kundgebungen in Kalifornien den Kopf angeschlagen hatte

LOS ANGELES – Behörden im kalifornischen Ventura County untersuchen den Tod eines jüdischen Mannes, der bei einer Konfrontation bei Kundgebungen wegen Israel und Gaza verletzt wurde und am Montag starb, teilte die Sheriff-Abteilung mit.

Zeugen sagten, der 69-jährige Paul Kessler sei „in einer körperlichen Auseinandersetzung mit Gegendemonstranten gewesen“, teilte das Sheriff-Department des Ventura County in einer Erklärung mit.

„Während der Auseinandersetzung fiel Kessler nach hinten und schlug mit dem Kopf auf den Boden“, hieß es.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 15:20 Uhr in Thousand Oaks, einer Gemeinde in der Gegend von Los Angeles direkt hinter der Grenze zum Ventura County, teilte die Sheriff-Abteilung mit.

Kessler sei in ein Krankenhaus gebracht worden und am Montag gestorben, hieß es.

„Das Büro des Gerichtsmediziners von Ventura County stellte fest, dass die Todesursache eine stumpfe Kopfverletzung und die Todesart Tötungsdelikt war“, hieß es in einer Erklärung des Sheriffs.

Pro-israelische und pro-palästinensische Kundgebungen fanden gleichzeitig auf den Boulevards Westlake und Thousand Oaks statt, teilte die Sheriff-Abteilung mit.

Rabbi Michael Barclay vom Tempel Ner Simcha in der Nähe des Ortes, an dem sich der Vorfall ereignete, rief zu Geduld auf.

„Bitte machen Sie keine Annahmen oder Anschuldigungen, bis die Polizei ihre Arbeit erledigen kann und/oder wir echte Videos haben“, sagte Barclay schrieb auf X.

Barclay identifizierte Kessler als Juden. Kesslers Familie lehnte am Montagabend eine Stellungnahme ab und bat um Privatsphäre.

Die Sheriff-Abteilung teilte mit, dass eine Untersuchung im Gange sei. Sie bat jeden, der an der Demonstration teilnahm oder Informationen hat, sich mit der Demonstration in Verbindung zu setzen.

„Das Büro des Sheriffs des Ventura County untersucht den Vorfall und hat die Möglichkeit eines Hassverbrechens nicht ausgeschlossen“, hieß es in einer Erklärung.

Die Sheriff-Abteilung machte keine näheren Angaben dazu, wie es zu Kesslers Verletzung kam.

Der Sheriff von Ventura County, Jim Fryhoff, wird voraussichtlich am Dienstagmorgen eine Pressekonferenz abhalten.

Es habe keine Festnahmen gegeben, teilte die Sheriff-Abteilung am Montagabend mit.