Fünf Drohnen wurden über Nacht über drei russischen Regionen abgeschossen, eine davon zielte auf die Hauptstadt, sagten Beamte am Donnerstag. Es gab Berichte über keine Opfer.

Unterdessen startete Russland einen vierten Tag lang Luftangriffe auf die ukrainische Hafenstadt Ismail an der Donau. Oleh Kiper, Regionalgouverneur von Odessa, sagte, bei dem Angriff sei die Infrastruktur beschädigt worden, darunter auch Getreidesilos, und eine Person sei verletzt worden.

Der Angriff ereignete sich einen Tag, nachdem eine russische Rakete einen belebten Markt in der östlichen Stadt Kostjantyniwka in Donezk getroffen hatte, wobei 17 Menschen getötet und mindestens 32 verletzt wurden. Der Angriff überschattete einen zweitägigen Besuch des US-Außenministers Antony Blinken, der die Lage der Ukraine beurteilen sollte Die drei Monate alte Gegenoffensive signalisiert die anhaltende Unterstützung der USA für den Kampf.

Eine Drohne zielte auf Moskau, wurde jedoch südöstlich der Stadt abgeschossen, ohne Schäden oder Verletzungen zu verursachen, sagte Bürgermeister Sergej Sobjanin.

Zwei weitere Drohnen seien über der südlichen Region Rostow, die an die Ukraine grenzt, abgeschossen worden, sagte der Gouverneur der Region, Wassili Golubew. Die Trümmer fielen im Zentrum von Rostow am Don, der Hauptstadt der Region, und beschädigten mehrere Autos und zerschmetterten Fenster in drei Gebäuden, sagte Golubev. Eine Person suchte medizinische Hilfe.

Zwei weitere Drohnen seien über der Region Brjansk abgeschossen worden, die ebenfalls an die Ukraine grenzt, berichtete Gouverneur Alexander Bogomaz. Drohnentrümmer beschädigten einen Bahnhof und mehrere Autos, sagte er.

Das russische Verteidigungsministerium machte die Ukraine für die Angriffe verantwortlich. Normalerweise rechnet die Ukraine nicht mit Streiks innerhalb Russlands.

Drohnenangriffe auf die Krim und russische Regionen sind in den letzten Monaten immer häufiger geworden. Treibstoffdepots und Flugplätze wurden von Drohnenangriffen getroffen, für die russische Beamte Kiew verantwortlich machten. In den letzten Wochen wurden wiederholt Drohnenangriffe auf Moskau durchgeführt, wobei einige Gebäude in der Innenstadt trafen, während andere am Stadtrand abgeschossen wurden.

Die Associated Press























