Eine deutsch-israelische Frau, die am 7. Oktober auf einem Musikfestival von der Hamas festgenommen wurde, ist tot, teilte die israelische Regierung am Montag mit.

„Es tut mir wirklich leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir jetzt die Nachricht erhalten haben, dass Shani Nicole Louk als ermordet und tot bestätigt wurde“, sagte der israelische Präsident Isaac Herzog gegenüber der deutschen Bild-Zeitung.

„Was wir an der Grenze zwischen Gaza und Israel gesehen haben, geht weit über ein Pogrom hinaus. Wir haben einen Schlachthof gesehen.“

Der 22-jährige Louk war einer von zahlreichen Menschen, die von der Hamas bei einem tödlichen Angriff auf das israelische Militär und zivile Gemeinden festgenommen wurden, bei dem nach Angaben israelischer Beamter 1.400 Menschen, hauptsächlich Zivilisten, getötet wurden.

Damals gab es Berichte, dass Louk von der Hamas durch Gaza geführt wurde.

ANSEHEN | Bilder scheinen zu zeigen, wie Louk von der Hamas vorgeführt wird: Wie die Geiselnahme den Israel-Hamas-Krieg auf den Kopf stellen könnte | Über das Empfohlenes VideoACHTUNG: Dieses Video enthält grafische Inhalte. Die Hamas hat mehr als 100 Israelis als Geiseln genommen, darunter viele Zivilisten, und droht jedes Mal mit der Hinrichtung eines Israelis, wenn Israel ohne vorherige Warnung der Zivilbevölkerung Luftangriffe auf Gaza startet. Andrew Chang erklärt, was wir über die Geiseln wissen – und wie Israel Maßnahmen berechnen muss, um ihre Rückkehr sicherzustellen.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, dessen Regierung Israel bei seiner Vergeltungsoffensive gegen Gaza entschieden unterstützt hat, sagte, die Hamas müsse zur Verantwortung gezogen werden.

„Für mich ist diese Nachricht schrecklich“, sagte Scholz bei einem offiziellen Besuch in Nigeria. „Das zeigt die ganze Barbarei, die hinter der Hamas steckt.“

Die Hamas hat Louks Schicksal nicht kommentiert. Die Umstände ihres Todes waren zunächst nicht klar.

Die deutsche Regierung bestätigte am Montag, dass ein deutscher Staatsbürger gestorben sei, machte jedoch keine näheren Angaben.

Eine Familienquelle teilte Reuters mit, dass ein Körperteil gefunden worden sei, der mit Louks DNA übereinstimme.

Ihre Familie glaubte zunächst, sie sei am Leben, wurde jedoch verletzt, als sie vom Musikfestival entführt wurde. Jetzt geht sie jedoch davon aus, dass sie am selben Tag getötet und möglicherweise in den Kopf geschossen wurde, sagte der deutsche Sender RTL/ntv.

„Zumindest hat sie nicht gelitten“, sagte ihre Mutter Ricarda Louk gegenüber RTL/ntv.