Nach Angaben des Militärs greifen Militante einen Luftwaffenstützpunkt in Zentralpakistan an

ISLAMABAD, 4. November (Reuters) – Neun militante Islamisten haben am Samstag einen Trainingsstützpunkt der Luftwaffe in der zentralpakistanischen Region Mianwali angegriffen und dabei drei „nicht einsatzbereite“ Flugzeuge beschädigt, teilte das Militär mit und fügte hinzu, dass alle Angreifer von Sicherheitskräften getötet worden seien.

Drei Militante seien getötet worden, bevor sie den Stützpunkt betraten, während die anderen bereits vor Beginn der Räumungsaktion in die Enge getrieben worden seien, hieß es in einer Erklärung des Militärs. Es wurden keine Verluste unter dem Sicherheitspersonal erwähnt.

Der Angriff am frühen Samstag erschreckte Anwohner, als Schüsse die morgendliche Stille durchbrachen.

„Ich wachte gegen 3 Uhr morgens auf, nachdem ich massive Schüsse gehört hatte, die bis etwa 7 Uhr morgens andauerten“, sagte Zeeshan Niazi, ein Bewohner von Mianwali, gegenüber Reuters.

Nach Angaben des Militärs seien bei dem Angriff auf den Ausbildungsflugplatz der pakistanischen Luftwaffe Mianwali neun Militante getötet worden. In einer früheren Erklärung hieß es, dass sechs Militante an dem Angriff beteiligt gewesen seien.

„Keines der funktionsfähigen Betriebsmittel der pakistanischen Luftwaffe wurde beschädigt, während bei dem Angriff nur ein gewisser Schaden an drei bereits ausgemusterten, nicht einsatzbereiten Flugzeugen entstand“, heißt es in der Erklärung des Militärs. Zuvor hieß es, bei dem Angriff sei auch ein Treibstofftanker beschädigt worden.

„Dank der schnellen und wirksamen Reaktion der Truppen konnte (der Angriff) vereitelt und vereitelt werden, wodurch die Sicherheit von Personal und Vermögenswerten gewährleistet wurde“, heißt es in der Erklärung.

Die militante islamistische Gruppe Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP) übernahm in einer Erklärung ihres Sprechers an Journalisten die Verantwortung für den Angriff.

TJP trat erst in diesem Jahr in den Vordergrund und es ist wenig über die Gruppe bekannt, die eine Reihe aufsehenerregender Angriffe im Land verübt hat, darunter die Tötung von zwölf Soldaten auf einem pakistanischen Militärstützpunkt in der südwestlichen Provinz Belutschistan im Juli.

Berichterstattung von Gibran Peshimam; Zusätzliche Berichterstattung von Saud Mehsud in Dera Ismail Khan und Mubasher Bukhari in Lahore; Bearbeitung durch William Mallard und Jamie Freed

