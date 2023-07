London. Nach Angaben des britischen Geheimdienstes setzt Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine auch improvisierte Fahrzeugbomben ein. Im Juni habe es Berichte gegeben, wonach russische Streitkräfte veraltete gepanzerte Fahrzeuge mit mehreren Tonnen Sprengstoff als rollende Bomben eingesetzt hätten, teilte das Verteidigungsministerium in London am Donnerstag auf Twitter mit. Die Besatzung sprang vermutlich nach dem Start aus dem Fahrzeug.

Die meisten russischen Fälle seien rund um Marjinka in der Nähe der ostukrainischen Stadt Donezk gemeldet worden, heißt es in der täglichen Aktualisierung des Verteidigungsministeriums. Die Briten bringen die Fälle mit Einheiten aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus zusammen.

Große Explosionen und eine psychologische Wirkung

Die Fälle begannen, nachdem tschetschenische Truppen die Region verstärkt hatten, schrieb das Ministerium. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass die Kämpfer Erfahrungen mit improvisierten Sprengkörpern aus den Tschetschenienkriegen der 1990er Jahre hätten.

Das Verteidigungsministerium in London geht davon aus, dass die meisten dieser vorbereiteten russischen Fahrzeuge „mit ziemlicher Sicherheit“ aufgrund von Panzerminen und Beschuss explodierten, bevor sie ihr Ziel erreichten. Diese Sprengkörper lösten jedoch extrem große Explosionen aus, die wahrscheinlich psychologische Auswirkungen auf die Verteidigungskräfte hatten.

Das britische Verteidigungsministerium hat unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine veröffentlicht. Moskau wirft London eine Desinformationskampagne vor.

