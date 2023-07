Der meuterische Chef der russischen Wagner-Gruppe sei nicht mehr in Weißrussland und es sei nicht klar, ob seine Kämpfer dorthin ziehen werden, sagte der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko am Donnerstag und warf Fragen zu dem Abkommen auf, mit dem die Revolte letzten Monat beendet wurde.

Lukaschenko sagte am 27. Juni, Jewgeni Prigoschin sei im Rahmen des Abkommens zur Entschärfung der Krise in Weißrussland angekommen, bei dem die Wagner-Kämpfer kurzzeitig die südrussische Stadt Rostow am Don eroberten und dann in Richtung Moskau marschierten.

Aber Lukaschenko, der den Deal vermittelt hatte, sagte am Donnerstag, Prigoschin sei jetzt in St. Petersburg, der zweitgrößten Stadt Russlands, oder sei möglicherweise nach Moskau weitergezogen.

„Er befindet sich nicht auf dem Territorium von Belarus“, sagte Lukaschenko auf einer Pressekonferenz in Minsk.

Lukaschenko sagte auch, die Frage der Verlegung von Wagner-Einheiten nach Weißrussland sei noch nicht gelöst und hänge von Entscheidungen Russlands und Wagners ab.

„Ob und in welcher Menge sie in Weißrussland sein werden oder nicht, werden wir in naher Zukunft herausfinden“, sagte er.

Das Geheimnis vertieft sich

Seine Kommentare verdeutlichten die großen Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Bedingungen und der Umsetzung des Abkommens, das die Meuterei beendete, die das Land nach Aussage des russischen Präsidenten Wladimir Putin in einen Bürgerkrieg hätte stürzen können.

Prigoschins Männer haben einen Großteil der Kämpfe in der Ukraine angeführt, aber er hat Russlands Spitzenkräften auch Korruption und Inkompetenz vorgeworfen. Prigoschin bezeichnete den „Marsch der Gerechtigkeit“ am 24. Juni nach Moskau als Protest gegen die Militärführung.

Das russische Staatsfernsehen startete am Mittwoch einen heftigen Angriff auf Prigoschin und sagte, dass die Untersuchung des Vorfalls noch immer mit Hochdruck vorangetrieben werde.

Ein mit Prigozhin verbundener Geschäftsjet verließ St. Petersburg am Mittwoch in Richtung Moskau und war am Donnerstag auf dem Weg nach Südrussland, wie aus Flugverfolgungsdaten hervorgeht. Es war jedoch nicht klar, ob der Söldnerchef an Bord war.

Sollte es Prigoschin gelingen, ungestraft nach Russland zurückzukehren, würde dies nach der kurzen Meuterei, die die größte Herausforderung für seine 23 Jahre an der Macht darstellte, neue Fragen über Putins Autorität aufwerfen.

Putin sagte den asiatischen Staats- und Regierungschefs diese Woche, dass die Episode gezeigt habe, dass die russische Gesellschaft vereinter sei als je zuvor. Der Kreml lehnte eine Diskussion über Prigoschins Aufenthaltsort ab.

„Nein, wir folgen seinen Bewegungen nicht. Wir haben weder die Fähigkeit noch den Wunsch dazu“, antwortete Putins Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag auf eine Reporterfrage.

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko spricht am Donnerstag in seiner Residenz, dem Unabhängigkeitspalast, in der Hauptstadt Minsk vor den Medien. (Alexander Nemenov/AFP/Getty Images)

Peskow bestätigte, dass Prigoschins Abreise nach Weißrussland eine der Bedingungen des Abkommens sei.

„Das wurde besprochen. Sowohl wir als auch (Lukaschenko) haben darüber gesprochen“, sagte Peskow.

Lukaschenko sagte, er habe zugestimmt, Putin in naher Zukunft zu treffen und mit ihm die Situation um Prigoschin zu besprechen.

Prigoschin sei „absolut frei“ und Putin werde ihn „nicht auslöschen“, sagte Lukaschenko.

Lukaschenko sagte, ein Angebot an Wagner, einige seiner Kämpfer in Weißrussland zu stationieren – eine Aussicht, die benachbarte NATO-Länder beunruhigt habe – stehe immer noch aufrecht.

„Wir bauen keine Lager. Wir haben ihnen mehrere ehemalige Militärlager angeboten, die zu Sowjetzeiten genutzt wurden, darunter in der Nähe von Osipovichi. Wenn sie zustimmen. Aber Wagner hat natürlich eine andere Vision für den Einsatz. Ich werde Ihnen von dieser Vision nichts erzählen, „, sagte der belarussische Führer gegenüber Reportern.

Vorwürfe wegen der nuklearen Bedrohung

Lukaschenko sagte auch, er betrachte eine Wagner-Präsenz in Weißrussland nicht als Risiko für sein Land und glaube nicht, dass Wagner jemals zu den Waffen gegen Weißrussland greifen werde. Er sagte, die belarussische Armee könne von Wagners Fachwissen profitieren.

Weißrussland ist ein enger Verbündeter Russlands und begann letzten Monat mit der Lieferung russischer taktischer Atomwaffen, die laut Putin den Westen von Versuchen abschrecken sollen, Russland eine „strategische Niederlage“ zuzufügen.

In an den Westen gerichteten Kommentaren sagte Lukaschenko: „Wir werden niemanden mit Atomwaffen angreifen. (Wenn) Sie uns nicht berühren, vergessen Sie Atomwaffen. Aber wenn Sie Aggression begehen, wird die Reaktion sofort erfolgen. Die Ziele.“ wurden definiert.“

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte Reportern am Donnerstag, dass Moskau auf jeden ukrainischen Angriff auf das Kernkraftwerk Saporischschja mit äußerster Härte reagieren werde.

Sowohl Russland als auch die Ukraine haben sich gegenseitig beschuldigt, einen Angriff auf Europas größtes Atomkraftwerk geplant zu haben, das sich auf russisch kontrolliertem Gebiet in der ukrainischen Region Saporischschja nahe der Frontlinie des russischen Konflikts mit der Ukraine befindet.