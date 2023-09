AUSTIN, Texas (AP) – Bei einer Schießerei vor einem großen Einkaufszentrum in Austin, Texas, wurde am Donnerstag eine Person getötet und ein weiteres Opfer lebensgefährlich verletzt, teilten die Behörden mit.

Auch der Schütze starb an einer Schusswunde.

Die Schießerei in der Nähe des Arboretums auf der Nordseite der Stadt begann um 17:00 Uhr und um 17:09 Uhr fanden die Einsatzkräfte zwei Personen mit Schusswunden, sagte Robin Henderson, Interimspolizeichef von Austin, auf einer Pressekonferenz.

Eines der Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Bis 17:20 Uhr wurden am Ort der Schießerei zwei Menschen für tot erklärt. Henderson sagte, einer von ihnen sei der Schütze gewesen.

Henderson sagte, die Beziehung zwischen dem Schützen und den Opfern sei zunächst nicht bekannt. Sie lehnte es ab, weitere Einzelheiten über die Schießerei zu nennen, auch nicht über den genauen Ort, an dem sie stattgefunden hat.

Der Rettungsdienst des Austin-Travis County sagte zuvor, dass es sich bei den beiden Toten um Erwachsene handele. Zuvor hatten die Behörden mitgeteilt, dass zwei weitere Personen auf leichte Verletzungen untersucht wurden.

Die Polizei bat potenzielle Zeugen, sich zu melden und Fotos oder Videos aus der damaligen Gegend einzureichen.

