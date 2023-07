CNN

Ein ehemaliger afghanischer Dolmetscher, der 2021 mit seiner Familie nach Amerika ausgewandert war, wurde am frühen Montag in Washington, D.C. erschossen, als er eine Sonderschicht als Lyft-Fahrer absolvierte. Die Polizei fahndet nun nach Verdächtigen, teilten Behörden und eine Wohltätigkeitsorganisation mit.

Nasrat Ahmad Yar, 31, wurde am Montag kurz nach Mitternacht mit einer Schusswunde in seinem Fahrzeug von Beamten gefunden, die auf Berichte über eine bewusstlose Person reagierten, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und starb.

Laut einer verifizierten GoFundMe-Seite hatte Ahmad Yar, ein Dolmetscher, der vor der Machtübernahme durch die Taliban ein Jahrzehnt lang an der Seite der Spezialeinheiten der US-Armee in Afghanistan diente, eine zusätzliche Mitfahrschicht absolviert, als er ermordet wurde.

Kurz nachdem er angeschossen wurde, rannten vier Menschen vom Tatort weg, wie aus einem von der Polizei veröffentlichten Video hervorgeht. Es wurden keine Verdächtigen benannt.

Für Hinweise, die zu einer Festnahme führen, setzt die Polizei eine Belohnung von bis zu 25.000 US-Dollar aus, heißt es in der Mitteilung.

„Unsere Herzen sind bei den Angehörigen von Herrn Nasrat, die mit dieser unaussprechlichen Tragödie konfrontiert werden“, sagte ein Lyft-Sprecher in einer Erklärung gegenüber CNN. „Wir haben uns an seine Familie gewandt, um unsere Unterstützung anzubieten, und stehen in Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden, um sie bei ihren Ermittlungen zu unterstützen.“

CNN hat die Spezialeinheiten der US-Armee um einen Kommentar gebeten.

Laut der GoFundMe-Seite brachte Ahmad Yar seine Familie 2021 nach dem Zusammenbruch der afghanischen Regierung in die USA. Er sei der alleinige Versorger für seine Frau und seine vier Kinder im Alter von 15 Monaten bis 13 Jahren, heißt es auf der Crowdfunding-Seite.

Ahmad Yar wollte, dass seine Kinder an einem sicheren Ort leben, der seinen Söhnen und Töchtern eine Ausbildung ermöglicht, sagte sein Cousin Mohammad Ahmadi gegenüber CNN.

Als er über Ahmad Yars Entscheidung sprach, als Dolmetscher an der Seite der US-Armee zu dienen, sagte Ahmadi, sein Cousin sei der Meinung, dass dies die richtige Entscheidung sei.

„Er glaubte, dass es in Afghanistan mehr Möglichkeiten für Mädchen, Frauen und Kinder geben sollte, damit sie zur Schule gehen und in einem friedlichen Land leben können“, sagte Ahmadi.

Die Familie lebte seit acht Monaten in Virginia. sagte Ahmadi.

„Seine Familie ist im Moment sehr in Not“, sagte Ahmadi. „In der Nacht der Tragödie beschloss mein Cousin, eine Extraschicht zu arbeiten, weil er nicht genug Geld hatte, um die Miete zu bezahlen.“

Das verifizierte GoFundMe, das zur Unterstützung der Familie von Ahmad Yar eingerichtet wurde, hat bis Freitagnachmittag über 165.000 US-Dollar gesammelt.