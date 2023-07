CNN

—



Ein Mann aus Kalifornien, der ein millionenschweres Betrugsprogramm betrieb, bei dem er behauptete, Kuhmist in grüne Energie umzuwandeln, wurde zu über sechs Jahren Gefängnis verurteilt, wie die US-Staatsanwaltschaft für den Eastern District of California diese Woche bekannt gab.

Ray Brewer, 66, hat Investoren über 8,7 Millionen US-Dollar gestohlen, wie aus Gerichtsakten zwischen März 2014 und Dezember 2019 hervorgeht.

Brewers Betrug bestand darin, Investoren davon zu überzeugen, dass er in Molkereien in mehreren Landkreisen in Kalifornien und Idaho anaerobe Fermenter bauen könne – große Maschinen, die Methan durch Mikroorganismen erzeugen, die biologisch abbaubares Material abbauen, teilte die US-Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung mit. Dieses Methan könne „dann auf dem freien Markt als grüne Energie verkauft werden“, heißt es in der Mitteilung.

Die Investoren von Brewer sollten im Rahmen des Programms steuerliche Anreize und 66 % aller Nettogewinne erhalten, teilten die Behörden mit.

Brewer gab den Investoren Führungen durch die Molkereien, in denen er behauptete, er würde die Fermentermaschinen bauen, und „schickte ihnen gefälschte Mietverträge mit den Molkereibesitzern“, heißt es in der Pressemitteilung der US-Staatsanwaltschaft.

„Er schickte den Investoren auch geänderte Vereinbarungen mit Banken, die den Anschein erweckten, als hätte er Kredite in Millionenhöhe für den Bau der Fermenter erhalten“, heißt es in der Pressemitteilung.

Um den Anschein zu erwecken, als hätte er sich Einnahmequellen gesichert, schickte Brewer Investoren auch gefälschte Verträge mit multinationalen Unternehmen, sagten Behörden, und zeigte ihnen gefälschte Fotos der im Bau befindlichen Fermenter.

Nachdem er die Gelder der Anleger erhalten hatte, überwiesen die Behörden, dass er das Geld auf Bankkonten überwiesen habe, die auf den Namen eines Pseudonyms, seiner Verwandten und verschiedener Unternehmen eröffnet worden seien.

In einigen Fällen bot Brewer Rückerstattungen an, die aus „neu erhaltenem Geld von anderen Investoren stammten, die Brewer nicht autorisiert hatten, ihr Geld auf diese Weise zu verwenden“, sagte die US-Staatsanwaltschaft.

Nach Angaben der Behörden nahm Brewer eine neue Identität an und zog nach Montana, nachdem seine Investoren auf seinen Betrug aufmerksam geworden waren.

Als er verhaftet wurde, versuchte Brewer, die Behörden auszutricksen, indem er ihm sagte, sie hätten die falsche Person.

Er erzählte Offizieren auch Geschichten über seine Zeit bei der Marine und „wie er einst mehrere Soldaten während eines Brandes rettete, indem er die Flammen mit seinem Körper blockierte, damit sie entkommen konnten“ – Geschichten, die er später zugab, waren Lügen, „die dazu gedacht waren, sich bei den Strafverfolgungsbehörden einzuschmeicheln, “ heißt es in der Pressemitteilung.

Zu den Käufen von Brewer mit dem gestohlenen Geld gehörten nach Angaben der Behörden zwei Grundstücke mit einer Fläche von 10 oder mehr Hektar, ein maßgeschneidertes 3.700 Quadratmeter großes Haus und neue Pickup-Trucks.