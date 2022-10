Nach Abzug der russischen Truppen: Offenbar wurde in Lyman ein Massengrab entdeckt

Stand: 08.10.2022 08:31 Uhr

Nach Angaben eines ukrainischen Gouverneurs wurden in der Stadt Lyman in der Region Donezk ein Massengrab und rund 200 weitere Gräber entdeckt. Wie viele Leichen in dem Massengrab liegen, ist noch unklar.

Nach Angaben des örtlichen Militärgouverneurs wurden in der kürzlich von Kiew zurückeroberten Stadt Lyman in der ostukrainischen Region Donezk rund 200 Gräber und ein Massengrab gefunden. Dies erklärte Pavlo Kyrylenko auf seinem Telegram-Kanal. Er veröffentlichte auch Fotos, die viele kleine Holzkreuze und Einsatzkräfte in weißen Schutzanzügen zeigen. Kyrylenko schrieb, dass die Exhumierungen bereits begonnen hätten.

Konfliktparteien als Quelle Angaben von offiziellen Stellen der russischen und ukrainischen Konfliktparteien zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern können in der aktuellen Lage nicht direkt von einer unabhängigen Stelle überprüft werden.

Die strategisch wichtige Kleinstadt, zeitweise von russischen Truppen besetzt, wurde Anfang Oktober von den Ukrainern zurückerobert. Bei den Toten könnte es sich nach ersten Erkenntnissen sowohl um ukrainische Soldaten als auch um Zivilisten handeln, hieß es. Wie viele Leichen sich in dem Massengrab befanden, muss noch ermittelt werden. Unter den Getöteten waren laut Polizei mehrere kleine Kinder und teilweise ganze Familien.

Massengräber in russisch besetzten Gebieten

Ukrainische Medien hatten bereits am vergangenen Mittwoch über die Entdeckung Dutzender Gräber in Lyman berichtet. Einige der Opfer sollen während der russischen Eroberung des Geländes im Mai durch schweren Beschuss gestorben sein.

Massengräber waren bereits in der Vergangenheit nach dem Abzug russischer Truppen in verschiedenen Teilen der Ukraine gefunden worden. Für besondere internationale Empörung sorgten die Anfang April im Kiewer Vorort Bucha gefundenen Leichen. Dort seien Hunderte von toten Zivilisten gefunden worden – einige mit Folterspuren und gefesselten Händen. Seitdem gilt Bucha als Symbol für schwerste Kriegsverbrechen.