Nach 23 Jahren: Coca-Cola füllt wieder Dosen in Halle

In Halle sollen Coca-Cola, Fanta und Sprite nach 23 Jahren wieder in Dosen gefüllt werden. Der Getränkehersteller kündigte am Mittwoch an, dass er 45 Millionen Euro in ein neues Füllsystem investiert. Es sollte im Sommer 2026 in Betrieb genommen werden. Bisher wurden am Standort Halle in Halle in Flaschen gefüllt.