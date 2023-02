Minneapolis

De Amerikaanse economie is verwarrend: het aantal banen stijgt. De inflatie is aan het afkoelen, maar nog steeds relatief heet. De gasprijzen zitten in de lift. Consumenten blijven uitgeven en hun vertrouwen groeit. Maar de vakantieverkopen waren lauw. Het aantal ontslagen bij bedrijven neemt toe. De bedrijfswinsten zijn niet geweldig. En de hypotheekrente tikt hoger aan.

In een tijd waarin de economische gegevens gemengde berichten hebben opgeleverd of de verwachtingen volledig hebben overtroffen, worden de voorspellingen van economen voor het komende jaar steeds ondoorzichtiger.

Het laatste onderzoek van de National Association for Business Economics, dat maandag is gepubliceerd, laat een “aanzienlijk verschil” zien tussen de respondenten over waar zij denken dat de Amerikaanse economie in 2023 naartoe gaat, zei de president van de organisatie.

“Schattingen van voor inflatie gecorrigeerd bruto binnenlands product of reëel bbp, inflatie, arbeidsmarktindicatoren en rentetarieven zijn allemaal wijd verspreid, waarschijnlijk als gevolg van een verscheidenheid aan meningen over het lot van de economie – variërend van recessie tot zachte landing tot robuuste groei, ”Zei Julia Coronado, de president van NABE, in een verklaring.

Bijna 60% van de respondenten zei dat ze geloven dat de VS meer dan 50% kans heeft om in de komende 12 maanden in een recessie terecht te komen.

Wanneer zo’n recessie zou beginnen was een andere zaak: 28% zei eerste kwartaal, 33% zei tweede kwartaal en 21% zei derde kwartaal.

Terwijl de strijd van de Federal Reserve tegen de hoge inflatie groot blijft, verwachten economen dat de belangrijkste inflatiemeters dit jaar zullen vertragen en in 2023 rond de 2,7% tot 3% zullen uitkomen en in 2024 dichter bij de doelstelling van 2% zullen komen.

Het creëren van enige onzekerheid onder economen is echter wat de Fed in die tijd zou kunnen doen, evenals het potentiële effect van externe factoren.

“De meningen van de panelleden zijn verdeeld over hoe hoog de Federal Reserve de rentetarieven kan verhogen, hoe lang de tarieven op hun hoogtepunt kunnen blijven, wanneer de verlagingen zouden beginnen en wat de acties van de centrale bank op elk van deze fronten zouden signaleren,” Dana M. Peterson , Zei de NABE Outlook Survey-voorzitter en hoofdeconoom bij de Conference Board in het rapport. “Respondenten zijn ook zeer bezorgd, maar verdeeld in hun mening over de gevolgen van andere zaken die van invloed kunnen zijn op de Amerikaanse economie, waaronder de impact van de heropening van China op de wereldwijde inflatie en het dreigende schuldenplafond.”

In termen van de arbeidsmarkt, die sterk en krap blijft, bedroegen de gemiddelde prognoses van de panelleden voor de maandelijkse loongroei dit jaar 102.000, een aanzienlijke opwaartse bijstelling ten opzichte van de prognoses in december voor 76.000 banen per maand.

NABE-economen zeiden dat ze verwachten dat de werkloosheid zal toenemen, maar de meerderheid betwijfelt of het boven de 5% zal uitkomen.

Wat de huizenmarkt betreft, verwachten ze dat de huizenprijzen en de nieuwbouw van woningen dit jaar zullen blijven dalen, wat betekent dat de start van de bouw van woningen de grootste daling sinds 2009 zou kunnen meemaken.

Maar ze verwachten niet dat de neergang het terrein van de “crisis” zal betreden. Slechts 2% van de respondenten zei dat een “crisis op de huizenmarkt” het grootste neerwaartse risico was voor de Amerikaanse economie in 2023.

In plaats daarvan zei 51% van de respondenten dat het grootste neerwaartse risico te veel monetaire verkrapping was. Op een grote achterstand op de tweede plaats stond de verbreding van de oorlog in Oekraïne, met 12%.