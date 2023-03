YouTube



In een veld vol zware hitters – waaronder Lady Gaga, Rihanna en meerjarige genomineerde Diane Warren – RRR’s “Naatu Naatu” won het beste originele nummer tijdens de Academy Awards van zondag en werd daarmee het allereerste nummer van een Indiase film dat de prijs won.

Songwriters MM Keeravani en Chandrabose ontvingen de Oscar-beeldjes, maar het succes van “Naatu Naatu” had veel auteurs, van de sterren die erop dansten in RRR (NT Rama Rao Jr. en Ram Charan) aan de vocalisten die het uitvoerden (Rahul Sipligunj en Kaala Bhairava) aan de choreograaf die hielp om de video tot een virale sensatie te maken (Prem Rakshith). In tegenstelling tot zijn mede-genomineerden voor het beste originele nummer, stond “Naatu Naatu” centraal in de film waaruit het kwam; het nummer duikt een uur later op RRRals soundtrack voor een felle dansstrijd tussen de hoofdpersonages van de film en een groep bedompte Britse kolonisten.

“Naatu Naatu” werd algemeen beschouwd als de koploper in het veld van genomineerden van dit jaar, waaronder Lady Gaga’s “Hold My Hand” (uit Topkanon: Maverick), Rihanna’s “Lift Me Up” (uit Black Panther: Wakanda voor altijd), Sofia Carsons “Applaus” (uit Vertel het als een vrouw) en Son Lux, David Byrne en Mitski’s “This Is a Life” (uit Alles overal tegelijk). “Applause” is geschreven door Diane Warren, die voor de 14e keer zonder overwinning een competitieve Oscar-overwinning miste.