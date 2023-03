Amerikanen ondervinden meer problemen met de producten en diensten van bedrijven dan ooit tevoren, en een groter deel van hen zoekt actief “wraak” voor hun problemen, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Ongeveer 74% van de 1.000 ondervraagde consumenten zei dat ze het afgelopen jaar een product- of dienstprobleem hadden ondervonden. Dat is meer dan 66% in 2020, toen het onderzoek voor het laatst werd uitgevoerd, en 56% in 2017. Slechts 32% vertelde onderzoekers dat ze een probleem hadden ondervonden in 1976, toen een vergelijkbare versie van het onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd.

Het percentage consumenten dat actie heeft ondernomen om een ​​bedrijf te vereffenen door middel van maatregelen als pesten of openbare schande, persoonlijk of online, is volgens het onderzoek verdrievoudigd van 3% in 2020 naar 9%. Dat keerde een neerwaartse trend met betrekking tot wraakzuchtig gedrag om: het gemiddelde percentage klanten dat wraak zocht tussen 2003 en 2017 was 17%.

“Het is het idee van, als het je als bedrijf niet echt lijkt te kunnen schelen, dan ga ik de straat op”, zegt Scott Broetzmann, president en chief executive van Customer Care Measurement & Consulting, die de zogenaamde National Customer Rage Survey met de WP Carey School of Business aan de Arizona State University. Uit het onderzoek, dat voortbouwt op een onderzoek dat voor het eerst werd uitgevoerd door het Witte Huis in 1976, zij het onder een andere naam, bleek dat 32% van de klagers over hun ernstigste probleem postte op sociale media – meer dan het dubbele van het aantal dat dit in 2020 deed. studie.

“De meeste mensen gebruiken nu een computer, ze gebruiken op dit moment een of andere vorm van sociale media, er is een democratisering van klagen,” zei de heer Broetzmann.

Maar de resultaten weerspiegelen bevindingen van adviesbureau Forrester vorig jaar, wat suggereert dat de kwaliteit van de klantervaring die wordt geboden door consumentgerichte merken en overheidsinstanties in het jaar tot en met april 2022 is afgenomen. Forrester zei dat zijn onderzoek de percepties van 221 organisaties in de VS bestudeert met 96.211 consumenten.

En de Amerikaanse Customer Satisfaction Index, die klanttevredenheid analyseert bij meer dan 400 bedrijven in 47 branches op een schaal van 0 tot 100, daalde van 77 in 2018 naar 73,1 in 2022, de grootste daling in de 28-jarige geschiedenis van de index. Bij sommigen verbetert de klanttevredenheid industrieën, waaronder de scheepvaart, sportschoenen, frisdranken, ziekenhuizen en online en gespecialiseerde detailhandel, maar neemt af in fastfood, hotels en benzinestations, volgens het laatste rapport van de index.

De toenemende ontevredenheid gaat gepaard met frequentere en agressievere klachten, zo blijkt uit het onderzoek National Customer Rage.

Uit de laatste onderzoeksgolf bleek dat 79% van de klanten klaagde over hun ernstigste probleem bij het bedrijf dat de fout had begaan, een stijging ten opzichte van 72% in 2020. En 43% zei dat ze hun stem verhieven tegen een medewerker van de klantenservice om hun ongenoegen te tonen over hun ernstigste probleem, een stijging ten opzichte van 35% in 2017, de meest recente vorige keer dat de vraag in de enquête werd gesteld.

Ontevredenheid van klanten schaadt bedrijven op meer dan één manier, zei de heer Broetzmann.

“Het kost bedrijven veel geld in toekomstige zaken, maar er zijn ook de kosten van het bedienen van echt boze klanten,” zei de heer Broetzmann. “Als je nadenkt over het gemiddelde aantal contacten dat echt boze klanten leggen, elke keer dat ze contact opnemen met een bedrijf, kost dat het bedrijf geld.”

Sommige bedrijven zijn begonnen met het aanbieden van versnelde klantenservice als extraatje voor hun betalende leden, grootste spenders en meest loyale fans, waarbij ze een strategie van luchtvaartmaatschappijen en creditcardmaatschappijen lenen.

Tegelijkertijd wenden meer bedrijven zich tot automatisering om kosten te besparen en personeelstekorten in hun standaard klantenservice op te vangen. Bedrijven duwen klanten naar telefoonlijnen en webchats die worden afgehandeld door kunstmatige intelligentie of andere technologieën die kunnen reageren op basisverzoeken, waardoor menselijk personeel de meer gecompliceerde servicevragen moet afhandelen.

Maar die strategie is geneigd om klanten nog meer boos te maken, zo bleek uit het onderzoek naar woede. Respondenten noemden hun grootste frustraties over de klantenservice ‘gedwongen worden om naar lange berichten te luisteren voordat je een vertegenwoordiger mag spreken’ en ‘uitzoeken hoe of waar je contact kunt opnemen met het bedrijf’, wat de ervaring omvat van het gevoel hebben dat een bedrijf zijn telefoonnummer verbergen.

Tegelijkertijd zei 25% van de respondenten dat ze een verklaring verwachtten waarom hun probleem zich voordeed, 24% zei dat ze een verontschuldiging wilden en 23% zei dat ze de verzekering wilden dat het probleem zich niet meer zou voordoen, volgens de woede van de klant onderzoek.

Klantenservicetechnologie zoals kunstmatige intelligentie is minder waarschijnlijk in staat om dat verlangen naar empathie te leveren dan menselijke agenten, zei de heer Broetzmann.

“Een robot kan niet vriendelijk en medelevend zijn”, zei hij.

Schrijf naar Katie Deighton op katie.deighton@wsj.com