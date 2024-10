Aan het einde van de dag in Solingen hebben we eind 23 augustus feest gevierd op een stadsfestival met drie mensen met een boodschap en nog acht momenten. De Terreurgroep van Islamitische Staat haatte de aanval op zichzelf.

“We zijn altijd trots op onze jongeren die in ons eigen netwerk leven en radicaal geradicaliseerd zijn in Chat”, zei bondsminister Nancy Faeser (SPD) in de Mitteilung. Als dit het geval is, moet het bestralingsbehandelingsproces worden herkend en gestopt. “We besteden grote zorg aan onze veiligheidsinspanningen, onze gezondheidszorg en onderzoek in onze eigen gezondheidszorg”, aldus Faeser.