Ouders in het Carrollton-Farmers Branch Independent School District (CFBISD), gelegen in een buitenwijk van Dallas, Texas, wankelen na een reeks overdoses fentanyl door negen studenten die naar scholen in het district gaan.

De studenten, die in leeftijd variëren van 13 tot 17 en niet bij naam worden genoemd in gerechtelijke documenten, hebben tussen 18 september 2022 en 1 februari 2023 een overdosis genomen. Drie van de studenten zijn overleden en een van de studenten, een 14-jarige oud meisje, twee keer een overdosis genomen, volgens een verklaring van het Amerikaanse advocatenkantoor, Northern District of Texas.

Wetshandhavers traceerden de drugs die de studenten een overdosis hadden gegeven naar een huis op loopafstand van een middelbare school en een middelbare school, zeggen gerechtelijke documenten.

“Eerst met alle schietpartijen op scholen, nu dit met drugs”, vertelde Lupe Rebadan, die twee kinderen heeft, evenals neven en nichten, die naar scholen in het district gaan, aan CNN. “Onze kinderen zijn niet veilig op school… Wanneer houdt dit allemaal op?”

Luis Eduardo Navarette en Magaly Mejia Cano zijn beschuldigd van samenzwering om fentanyl te verspreiden, aldus het Amerikaanse advocatenkantoor.

“Fentanyl verhandelen is willens en wetens levens in gevaar brengen. Fentanyl verhandelen aan minderjarigen – naïeve middelbare en middelbare scholieren – betekent toekomstvernietiging. De vermeende acties van deze beklaagden zijn ronduit verachtelijk”, zei de Amerikaanse advocaat Leigha Simonton in de verklaring.

De klacht belicht een netwerk van drugsdealers en -gebruikers, de meesten van hen tieners die naar de RL Turner High School, Dan Long Middle School en Dewitt Perry Middle School gaan, en traceerden de verspreiding van met fentanyl besmette “M30” -pillen naar de woning van Navarette en Cano.

Internationale drugshandelorganisaties produceren vaak M30-pillen door het zeer verslavende fentanyl te mengen met paracetamol “en andere stoffen van het bindmiddeltype en tot verschillende tabletten/pillen te persen”, zegt een beëdigde verklaring van een taskforce-officier van de Drug Enforcement Administration die in de aanklacht is opgenomen.

Veel neppillen zijn gemaakt om eruit te zien als opioïden op recept, zoals oxycodon (Oxycontin, Percocet), hydrocodon (Vicodin) en alprazolam (Xanax); of stimulerende middelen zoals amfetaminen (Adderall),’ aldus de DEA-website ‘One Pill Can Kill’.

Criminele organisaties, volgens de verklaring van de DEA-officier, verkopen M30-pillen voor $ 1 tot $ 2 dollar per pil wanneer de kopers grote hoeveelheden kopen. Die worden later verkocht aan “street level dealers” voor $ 3 tot $ 5 per pil, en later verkocht aan consumenten voor $ 10 per pil.

Wetshandhavers volgden meerdere tieners die “hand-tot-hand-transacties” aangingen met Navarette en Cano buiten hun huis, dat ongeveer vijf blokken verwijderd is van RL Turner High School en twee blokken van DeWitt Perry Middle School, onthullen de gerechtelijke documenten.

Op 12 januari zag een rechercheur van de Carrollton Street Crimes Unit een 16-jarige die M30-pillen haalde uit de woning van Navarette en Cano.

De tiener leek een pil op hun veranda te pletten en te snuiven, de drugs ‘mogelijk te verpakken’ en vervolgens naar de middelbare school te lopen, waar hij volgens de klacht was ingeschreven.

De school werd op de hoogte gebracht door de politie en later die dag trof een medewerker van de school de tiener in een badkamer aan die een “snuivend geluid” maakte en er dronken uitzag.

Navarette en Cano verschenen maandag voor het eerst in de rechtbank, vertelde Erin Dooley van het Amerikaanse advocatenkantoor in Noord-Texas aan CNN. Naverette deed afstand van zijn recht op een hoorzitting in hechtenis en werd bevolen vastgehouden te worden in afwachting van zijn proces, en Cano had vrijdag haar hoorzitting in hechtenis, voegde ze eraan toe. Advocaten van Navarette en Cano hebben niet gereageerd op CNN’s verzoeken om commentaar.

Dagen nadat de klacht waarin de 10 overdoses werden geschetst voor het publiek beschikbaar kwam, bracht CFBISD een verklaring uit waarin ze haar verdriet en bezorgdheid uitte over “het verlies van jonge levens”.

Het district legde uit hoe het de gemeenschap de afgelopen maanden heeft geïnformeerd over de dreiging van fentanyl.

“We zullen blijven samenwerken met lokale wetshandhavingsinstanties om dit probleem aan te pakken en de veiligheid op onze campussen op alle mogelijke manieren te maximaliseren. We geloven dat als we als gemeenschap samenwerken, we deze tragedies kunnen voorkomen”, aldus het district.

Het district zei dat Narcan, of naloxon, een noodmedicijn dat wordt gebruikt om overdoses met fentanyl te behandelen, in oktober voor alle districtsfaciliteiten was verkregen en dat er willekeurige hondenonderzoeken werden uitgevoerd op secundaire campussen.

Presentaties over drugsbewustzijn voor ouders zullen dit jaar ook worden hervat, aldus het district.

“De fentanylcrisis eist veel te veel jonge Texanen op”, zei de gouverneur van Texas, Greg Abbott getweet Woensdag. Abbott lanceerde de #OnePillKills-campagne in oktober 2022 om “de groeiende nationale fentanylcrisis in Texas te bestrijden”.

In de eerste schoolweek in 2022 stierven vier studenten aan “fentanylvergiftiging of vermoedelijke vergiftiging” in Hays County Independent School District (HCISD), gelegen in een buitenwijk van Austin. Dit bracht het district ertoe om “Fighting Fentanyl” te creëren, een informatiecampagne die studenten en docenten waarschuwde voor de dodelijke drug.

Tim Savoy, de chief communication officer bij HCISD, merkte op dat het district tientallen miljoenen dollars heeft uitgegeven voor preventieve maatregelen tegen schietpartijen op scholen en Covid-19, twee problemen die scholen in het hele land hebben getroffen. De fentanylcrisis op schoolcampussen verdient dezelfde zorg en reactie, zei hij.

“Dit is een bedreiging. We verliezen ook studenten. En dus hebben we de beslissing genomen dat we deze gelijke aandacht en middelen moeten krijgen en moeten doen wat we kunnen, ‘vertelde Savoy aan CNN.

Ondanks de bewustmakingscampagne van het district informeerde een e-mail van de superintendent op 9 januari de ouders over “nog drie vermoedelijke accidentele fentanylvergiftigingen” en één sterfgeval waarbij fentanyl mogelijk de schuld was.

“Onze studenten sterven hieraan en we moeten doen wat we kunnen”, zei Savoy. “Dit is niet zomaar iets dat je elders ziet. Dit gebeurt echt in onze gemeente.”

Volgens de Centers for Disease Control and Prevention steeg het mediane maandelijkse aantal sterfgevallen door een overdosis onder 10- tot 19-jarigen in de Verenigde Staten waarbij illegaal vervaardigde fentanyl betrokken was, met 182% tussen december 2019 en december 2021.

Adolescenten zijn bijzonder kwetsbaar voor blootstelling aan fentanyl vanwege de “proliferatie van namaakpillen die lijken op geneesmiddelen op recept die IMF’s (illegaal vervaardigde fentanyls) bevatten, en het gemak van het kopen van pillen via sociale media”, aldus de CDC.