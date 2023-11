Na Messerangriff in Hildesheim: De verdachte zit in U-Haft | NDR.de – Nachrichten – Nedersaksen

Status: 24.11.2023 14:18 Uhr





Na de Messerangriff in Hildesheim afgelopen 37 jaar in Untersuchungshaft. De politie heeft dringende argwaan. Ben Donnerstagend hatte een Mann drei Menschen met een verloren Messer. Tenslotte werd er een Hannoveraan op het Hauptbahnhof Hildesheim aangevallen. Na 69 jaar in een Kioskbetreiber aan de Steuerwalder Straße te hebben gewoond, zelfs na 56 jaar te hebben gewoond, zei een politieagent. De Frau war schwer, der Mann leicht zal verlet zijn. Daraufhin suchte die Polizei more Stunden nach dem Täter. Ein Zeuge habe ihn gutbeschrieben. Ik ben gespaard gebleven van de politie bij het eten van de maaltijd in de Innenstadt. De achtergrond van de Taten is onduidelijk.

