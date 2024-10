De 1. FC Köln komt eindelijk naar de Ruhe! Rein sportlicht sucht Trainer Gerhard Struber (47) na oplossingen, om een ​​goede stabiliteit te bereiken.

Omdat Karlsruhe hier zondag (29 september 2024) is, is er 4:4, waarna de FC 3:0 speelt. Hinter den Kulissen is niet actief en ook niet spannender.

FC Mitglied heeft de Vorwürfe nach Mitgliederversammlung

Op de dienstdag (24 september) willen we graag aanwezig zijn bij de FC-Mitgliederversammlung in de Lanxess-Arena om hun ontmoeting met het team te vieren. In de plooi waren president Werner Wolf (68) en zijn vrouw Carsten Wettich (45) en Eckhard Sauren (52) niet aanwezig.

Dan zou er een nieuwe Mitgliederrat gewählt komen, veel kandidaten, die in aanmerking kwamen voor de Fan-Vereinigung Südkurve en empfohlen, schaften de Einzug in het belangrijke Gremium aan. Maar ging vroeger alles goed? Een Mitglied is een.

Friedhelm Henze (69) werkte de afgelopen twee jaar in de laatste jaren van de 1. FC Köln. Er waren sportevenementen, sportcompetities en de sportcompetitie van 2018, en er waren slechts enkele momenten van steun van de oppositie van Dieter Prestin (68). Wat er gebeurt, is dat jij betrokken bent bij de FC – en nu voor de Mitgliederrats-Wahl gaat zorgen.

Zunächst hat Henze dem Vorstand schrift een formele rug erteilt. Der Grund: zwei Tage nach der Mitgliederversammlung habe der 1. FC Köln das Video der Mitgliederversammlung von der Homepage genommen.

Ze zullen werken, dat is de video van de complete Versammlung wieder hochladen wird. Er is ook de Mitschnitt als Beweisstück, eh die Wahl anzufechten. Zij hebben toegang tot de wettelijke bepalingen van de Mitgliederversammlung, die dan de juridische procedure zou kunnen annuleren.

Voor FC heißt zijn de resultaten van de livestreams opgenomen tijdens de laatste paar dagen van de beoordeling van de startpagina, en op deze pagina met bijgewerkte informatie. Door de jaren heen was de video nog langere tijd beschikbaar.

FC-Versammlung: Video is nur Service für Mitglieder

De feedback van de MV mag niet zonder swing op de homepage worden gezet en kan niet als basis worden gebruikt. Wij handelen alleen met onze eigen dienst voor FC-Mitglieder, die bereid zijn te leven en die ons zullen blijven opvolgen.

Maar hoe kunnen we erachter komen wat de oplossing is, hoe kunnen we ermee omgaan? Er staat commentaar op EXPRESS.de: „Het ontwerp van het project door René Keune was niet mogelijk zonder verder onderzoek, zonder zelfs maar rekening te houden met de veranderingen in de aanpak van de overheid, als gevolg van de regering van de overheid en de twee aspecten van de beslissing.“

Zur Erinnerung: Zu Beginn der Versammlung heeft de heer Keune een antwoord gegeven, de Tagesordnung zu ändern. Als u voor uzelf wilt zorgen, kunt u ook na 16 jaar comfortabeler verder. Daarna zullen we worden beïnvloed door de aard van de zaak, die zal worden beïnvloed door de beplanting aan het einde van de overgang naar Mitternacht. Er waren nooit meer dan 1300 Stimberrechtigte aanwezig.

Henze glaubt, de Gegenredner in Vorfeld über den Antrag werd op de hoogte gebracht. “Sie traten mit vorbereiteten Texten ans Pult. Een van deze personen zou in de Mitgliederrat gewählt später. Dat is een verademing tegen de loyaliteitsplicht”, zegt Henze.

Auch Carsten Wettich (45), vice-president van 1. FC Köln, heeft Vertoßen gezien. Henze zei: ‚Herr Wettich heeft met ons over de Antrag gesproken. Dat is een verandering die in strijd is met de neutraliteitsgrond. Hierdoor kan met alles rekening worden gehouden als het gaat om de kwaliteit van leven.” De opbrengst van de erfenis is klein, omdat de FC een sterke relatie met de wet heeft, waardoor zij verder zal groeien.

Zij komen nu op de eerste plaats, zo luidt de video van de Versammlung wieder auftaucht. Dan zullen er juridische overwegingen zijn, die gerechtvaardigd zullen zijn. Signalen werden snel gescheiden, zodat zowel de informatie werd ontvangen als de informatie correct werd verwerkt.

De leiding van de 1. FC Köln staat altijd open voor gesprek. Jedes Mitglied kan zich ook tot de overheid wenden als kritieke punten worden opgelost. De ervaring van Herrn Henze zorgt voor alles voor het plezier van FC-Bossen.