tz München Wiesen

Van: Tanja Kipke, Katarina Amtmann

Afdrukken Deel

Ansturm auf das Oktoberfest: Een half miljoen mensen komen op de eerste plaats Tag auf die Theresienwiese. Auch am Sonntag kan vol zijn.

Update van 22 september, 16:22 uur: Het Oktoberfest begint aan het einde van de dag met een miljoen bezoekers. After the Treasure of the Festleitung sieht es am Sonntag ähnlich aus. Heißt: Eine Million Gäste am ersten Wiesn-Wochenende. Dat is zo erg geweest, we zijn uitgeput. “Vanuit het perspectief van de bezoekers tijdens de eerste week van het Oktoberfest en de Traumstart”, luidt de tekst van de persbrief. Rund 525.000 Besucher seien am Samstag da gewesen, etwa 475.000 am Sonntag.

Lees meer over gezonde levensstijlen en levensstijlen – en gezonde alcoholtrends. De Schausteller und Marktkaufleute hätten über een gut gelauntes Publikum genoten. En de Children’s Carussells en Fahrgeschäften zijn inmiddels overleden. Vroeger was het festival perfect met perfecte kruiden en blauwe lucht Himmel beef 850.000 bezoekers in de eerste week van hun verblijf.

Eerste melding op 22 september, 7.45 uur: München – München is in volle gang: Het Oktoberfest is in volle gang. Bereits am Eröffnungstag strömten Hunderttausende auf die Theresienwiese en auch am zweiten Tag könnte es full be.

(Onze nieuwsbrief van München informeert u regelmatig over alle belangrijke ontwikkelingen in de Isar-metropool. U kunt hier rapporteren.)

Oktoberfest in München is begonnen: Kaiserwetter zum Wiesn-Auftakt

Na een succesvolle viering van het Oktoberfest, tijdens de zonnige dag en met aangenaam kijkplezier, volgt er een verdere voorspelling voor de zonnige dag. Aan het einde van de dag (10.00 uur) zullen we een geweldige tijd hebben tijdens ons verblijf in München tijdens de Oktoberfestviering. Meer dan 9500 Trachtler und Schützen werden toegevoegd.

De Münchner Kindl wird den Umzuhren. In festlich geschmückten Ehrenkutschen waren Bayern’s minister-president Markus Söder (CSU), München’s Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) en de leider van de Oktoberfesten, Clemens Baumgärtner (CSU), Platz nehmen. Reiter hatte op Samstag das Oktoberfest met de traditionele wortels van de eerste feestdagen.

Es zat vol bij de eerste Tag der Wiesn. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Oktoberfest in München: Halbe Million Besucher en Tag 1

Ersten Tag des Oktoberfests strömten nach ersten Schätzungen der Festleitung en een halve miljoen mensen op de Theresienwiese. Am Samstagnachmittag bevond zich op straat tussen hen, Buden en Fahrgeschäften sehr belebt. Dit zijn belangrijke veiligheidsmaatregelen na de mutmaßlich islamitische motieven van Anschlag von Solingen, de gasten zijn niet welkom. Onlangs zijn de handmetaaldetectoren van Eingängen geïnstalleerd. De politie is ook van plan ervoor te zorgen dat hun acties worden versterkt.

Schauspieler, Dschungel-Prominenz en Politiker-Nachwuchs: Diese Stars feiern auf der Wiesn Bekijk foto stretch

Wie tegelijkertijd de ervaring van het bedrijf heeft, ziet dus binnen het jaar van het jaar de verreikende ervaring van de toekomst. Deze Trachtlers werden gemaakt van Fahnenschwingern, Musikkapellen, Spielmannszügen und geschmückten Brauereigespanen.

In historische Gewändern, die Teilnehmer Brauchtum en alte Handwerkskunst zur Schau. Groepen uit de Duitsers en hun Auslands werden Duitsers. Onze gasten zijn ook te gast in Oostenrijk, Italië, Zwitserland en Oekraïne in eigen land. (kam/dpa)