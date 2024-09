Na acht jaar ervaring zijn Ina (28) en Vanessa (27) meer open. Het echtpaar, dat beter af is als een “Coupleon Tour” (2,5 miljoen volgers en volgers op Instagram), heeft een gedeelde ervaring van gelukkig zijn en een Tour (2). Laten we nu gaan, ze zijn allebei weg.

Deze internetsterren werden blootgesteld aan confrontatie. Zweifel an der Echtheit ihrer Trennung wurden laut. Nu Ina en Vanessa zich schuldig maken aan hun schuld.

“Coupleon-tour”: “Wir können diese Skepsis teilweisestehen”

‘We werken tegelijkertijd hard en leren meer over onze scheiding. We zijn niet in heel Antwerpen, maar we leven in nauw contact. Het is belangrijk om stil te staan ​​bij het belang van een eigen Tochter. We hebben ook goede vrienden bij ons gehad, die onze informatie over het „Bild“ hebben uitgelegd.

Dit is hoe de Fake-Vorwürfen sie deutliche Worte: „Manche Menschen zweifeln an der Echtheit en geef onze eigen Trennung keinen Glauben niet. Wij kunnen deze sceptische aspecten begrijpen. Je gaat zelfstandig aan de slag met je eigen sociale experiment en kunt jouw nieuwe product op de markt brengen.”

Desondanks zal de ontwikkeling van deze aanpak voor beide fans zorgen vanwege hun onwetendheid. Het ex-koppel is duidelijk: “We zijn zwart gemarkeerd, vanwege onze gedeelde problemen, we hebben onze eigen spontane aard gehad, die deel uitmaakt van onze omgeving. Hoewel de hitte tijdens de race niet kan worden volbracht, zullen de wegen zo gemakkelijk mogelijk zijn. Als we de schuld zouden krijgen, zouden we graag de eigen hints willen zien in het licht van het feit dat we leven – dat is niet zonder duidelijkheid.”

En geen enkele andere tas is klaar. Niemand wil serieus feesten. “We zouden nooit in een groep aanwezig kunnen zijn, maar we zouden toch twee dagen doorbrengen en niet bang zijn voor Vanessa of andere mensen”, aldus deze influencers.

