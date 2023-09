Na een foto met een groter beeld van de Kanzler, een witte Memes

Na een sportwedstrijd met de aandacht van de Kanzler is de rechtse auge schützen. De eigenzinnige blik is nimmt er met humor.

Nach dem Sturz braucht is een klap: Olaf Scholz verletzte sich beim Sport. Steffen Kugler / Bundesregierung / AP

Een val met Folgen. Bereits am Wochenende verbreitete sich die Meldung vom Sturz des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz. Der belijdende Läufer-oorlog tijdens Joggen gestürzt en zijn belangrijkste informatie over een Wahlkampftermin in Hessen absagen. Am Montag volgde een Foto des Sozialdemokraten mit Augenklappe, getiteld war mit den Worten: «Wer den Schaden hat. . . Bin spannt auf die Memes.»