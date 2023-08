Na dann, ja! Robin Gosens kurz vor seinem Wechsel in die Bundesliga

Fußball-Nationalspieler Robin Gosens wird mit hoher Wahrscheinlichkeit künftig in der Bundesliga spielen und mit Union Berlin in die Champions League gehen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der Transfer des Flügelspielers unmittelbar bevor. Eine Bestätigung der Köpenicker steht noch aus.

Gosens kommt vom Champions-League-Finalisten Inter Mailand in die deutsche Hauptstadt und soll 13 Millionen Euro kosten. Es könnte auch zu zusätzlichen Bonuszahlungen in Höhe von zwei Millionen Euro kommen.

Union Berlin hat sich mit Inter über Robin Gosens geeinigt, los geht’s! Deal für 15-Millionen-Euro-Paket abgeschlossen, inklusive Add-Ons ⚪️ ⚫️ Inter wird sich nun auf den Deal zwischen Carlos Augusto und Monza konzentrieren, der sich bereits in der Endphase befindet. pic.twitter.com/L9xF00ppqC – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 12. August 2023

Union Berlin bereitet sich auf die Champions League vor

Nach dem vierten Tabellenplatz in der vergangenen Saison sind die Berliner erstmals in der Königsklasse vertreten. Zuletzt hatte sich auch der VfL Wolfsburg für Gosens beworben.

Der in Emmerich geborene Gosens spielt erst seit 2022 für Inter, zuvor hatte er in fünf Jahren bei Atalanta Bergamo den Durchbruch geschafft. Nach Jugendstationen in Deutschland reifte er in den Niederlanden zum Profi. Der 29-Jährige hat mittlerweile 16 Länderspiele und zwei Tore für Deutschland auf dem Konto. (sid/fs)